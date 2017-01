Australian Open Results

By The Associated Press

Sunday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: $37.4 million (Grand Slam) Surface: Hard-Outdoor Singles Men Fourth Round

Mischa Zverev, Germany, def. Andy Murray (1), Britain, 7-5, 5-7, 6-2, 6-4.

Stan Wawrinka (4), Switzerland, def. Andreas Seppi, Italy, 7-6 (2), 7-6 (4), 7-6 (4).

Jo-Wilfried Tsonga (12), France, def. Dan Evans, Britain, 6-7 (4), 6-2, 6-4, 6-4.

Roger Federer (17), Switzerland, def. Kei Nishikori (5), Japan, 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6, 6-3.

Women Fourth Round

Anastasia Pavlyuchenkova (24), Russia, def. Svetlana Kuznetsova (8), Russia, 6-3, 6-3.

Venus Williams (13), United States, def. Mona Barthel, Germany, 6-3, 7-5.

Garbine Muguruza (7), Spain, def. Sorana Cirstea, Romania, 6-2, 6-3.

Doubles Men Third Round

Marc Polmans and Andrew Whittington, Australia, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Horia Tecau (11), Romania, 7-6 (5), 7-6 (5).

Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut (1), France, def. Dominic Inglot, Britain, and Florin Mergea (16), Romania, 2-6, 7-5, 6-2.

Alex Bolt and Bradley Mousley, Australia, def. Sam Querrey and Donald Young, United States, 7-5, 3-6, 7-5.

Pablo Carreno Busta and Guillermo Garcia-Lopez, Spain, def. Feliciano Lopez and Marc Lopez (5), Spain, 7-6 (6), 6-4.

Women Third Round

Andrea Hlavackova, Czech Republic, and Peng Shuai (12), China, def. Andreja Klepac, Slovenia, and Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, 6-2, 6-0.

Mirjana Lucic-Baroni, Croatia, and Andrea Petkovic, Germany, def. Vania King, United States, and Yaroslava Shvedova (8), Kazakhstan, 4-6, 6-2, 6-3.

Ekaterina Makarova and Elena Vesnina (3), Russia, def. Viktorija Golubic, Switzerland, and Kristyna Pliskova, Czech Republic, 7-6 (5), 2-6, 6-2.

Eri Hozumi and Miyu Kato, Japan, def. Sania Mirza, India, and Barbora Strycova (4), Czech Republic, 6-3, 2-6, 6-2.

Mixed First Round

Xu Yifan, China, and Fabrice Martin, France, def. Liezel Huber, United States, and Marcin Matkowski, Poland, 6-2, 6-3.

Elina Svitolina, Ukraine, and Chris Guccione, Australia, def. Anna-Lena Groenefeld, Germany, and Robert Farah, Colombia, 6-3, 6-7 (5), 10-7.

Casey Dellacqua and Matt Reid, Australia, def. Barbora Krejcikova, Czech Republic, and Rajeev Ram (8), United States, 5-7, 7-6 (2), 10-7.

Martina Hingis, Switzerland, and Leander Paes, India, def. Destanee Aiava and Marc Polmans, Australia, 6-4, 6-3.

Sam Stosur and Sam Groth, Australia, def. Pauline Parmentier and Nicolas Mahut, France, 6-3, 6-4.

Michaella Krajicek, Netherlands, and Raven Klaasen, South Africa, def. Andreja Klepac, Slovenia, and Treat Huey, Philippines, 6-7 (6), 7-6 (5), 10-8.

Darija Jurak, Croatia, and Jean-Julien Rojer, Netherlands, def. Chan Hao-ching, Taiwan, and Max Mirnyi (4), Belarus, 6-4, 6-2.

Andrea Hlavackova, Czech Republic, and Edouard Roger-Vasselin (3), France, def. Raquel Atawo, United States, and Robert Lindstedt, Sweden, 0-6, 7-6 (6), 10-8.

Legends Doubles Round Robin Men

Jacco Eltingh and Paul Haarhuis, Netherlands, def. Jonas Bjorkman and Thomas Johansson, Sweden, 4-3 (3), 4-2.

Mansour Bahrami and Fabrice Santoro, France, def. Pat Cash, Australia, and Goran Ivanisevic, Croatia, 4-3 (3), 4-1.

Women

Lindsay Davenport and Martina Navratilova, United States, def. Iva Majoli, Croatia, and Alicia Molik, Australia, 4-0, 4-2.

Junior Singles Boys First Round

Matthew Dellavedova, Australia, def. len Schouten, Netherlands, 6-3, 3-6, 6-2.

Yshai Oliel (4), Israel, def. Francesco Forti, Italy, 6-3, 6-1.

Corentin Moutet (5), France, def. Ken Cavrak, Australia, 6-0, 6-1.

Emil Ruusuvuori, Finland, def. Max Stewart, Britain, 6-4, 6-2.

Vlad Andrei Dancu, Romania, def. Zizou Bergs, Belgium, 7-5, 7-5.

Dan Added (14), France, def. Adam Walton, Australia, 6-4, 1-6, 8-6

Mikhail Sokolovskiy, Russia, def. Kody Pearson, Australia, 6-4, 6-2.

Duarte Vale (6), Portugal, def. Nikolay Vylegzhanin, Russia, 6-1, 6-2.

Jesper de Jong, Netherlands, def. Trent Bryde (10), United States, 6-4, 3-6, 6-3.

Tseng Chun Hsin, Taiwan, def. Toru Horie (9), Japan, 6-4, 6-3.

Menelaos Efstathiou, Cyprus, def. Joshua Howard-Tripp, South Africa, 3-6, 6-3, 6-1.

Michael Vrbensky, Czech Republic, def. Zhao Lingxi (13), China, 6-3, 6-2.

Lucas Vuradin, Australia, def. Marvin Moeller (3), Germany, 6-3, 6-1.

Alexandre Rotsaert, United States, def. Jack Molloy, Britain, 6-1, 5-7, 6-0.

Shinji Hazawa, Japan, def. Dane Sweeny, Australia, 6-0, 6-1.

Moerani Bouzige, Australia, def. Mu Tao, China, 6-4, 7-6 (7).

Girls First Round

Anri Nagata, Japan, def. Alexandra Bozovic, Australia, 5-7, 6-2, 6-2.

Chen Pei Hsuan, Taiwan, def. Iga Swiatek (8), Poland, 2-6, 7-5, 6-1.

Sofya Lansere, Russia, def. Natasha Subhash (15), United States, 6-1, 7-5.

Rebeka Masarova (1), Switzerland, def. Himari Sato, Japan, 6-2, 7-5.

Carson Branstine (13), United States, def. Patricia Apisah, Papua New Guinea, 6-1, 6-3.

Ekaterina Vishnevskaya, Russia, def. Lisa Mays, Australia, 6-2, 6-1.

Wang Xin Yu, China, def. Maria Vittoria Viviani, Italy, 6-2, retired.

Liang En Shuo, Taiwan, def. Thasaporn Naklo, Thailand, 6-3, 6-1.

Baijing Lin, Australia, vs. Malene Helgo, Norway, 7-5, 4-6, 7-5.

Marta Kostyuk (11), Ukraine, def. Mahak Jain, India, 6-3, 6-3.

Jodie Anna Burrage (6), Britain, def. Federica Bilardo, Italy, 2-6, 6-1, 6-3.

Naho Sato, Japan, def. Lee Eunhye, South Korea, 3-6, 6-2, 6-2.

Mihika Yadav, India, def. Ali Collins, Britain, 6-3, 6-4.

Wang Xiyu (3), China, def. Maja Chwalinska, Poland, 5-7, 6-2, 6-3.

Mai Hontama (10), Japan, def. Nicole Mossmer, United States, 6-1, 6-3.

Michaela Haet, Australia, def. Hurricane Tyra Black, United States, 6-3, 6-4.

Junior Doubles Boys First Round

Siddhant Banthia, India, and Kaya Gore, Turkey, def. Federico Iannaccone, Italy, and len Schouten, Netherlands, 6-7 (4), 6-2, 11-9.

Ryan Nijboer, Netherlands, and Ajeet Rai, New Zealand, def. Matthew Dellavedova and Rinky Hijikata, Australia, 6-3, 3-6, 10-7.

Maxence Broville, France, and Vlad Andrei Dancu, Romania, def. Anthony Popyrin and Campbell Salmon, Australia, 6-7 (2), 6-3, 10-8.

Simon Carr, Ireland, and Max Stewart, Britain, def. Dan Added and Matteo Martineau, France, 6-3, 1-6, 16-14.

Menelaos Efstathiou and Eleftherios Neos, Cyprus, def. Tristan Boyer, United States, and Siphosothando Montsi, South Africa, 7-6 (5), 7-6 (3).

Shinji Hazawa, Japan, and Alexey Zakharov, Russia, def. Zsombor Piros, Hungary, and Mikhail Sokolovskiy (7), Russia, 5-7, 6-3, 10-6.

Toru Horie, Japan, and Wu Yibing (1), China, def. Ken Cavrak and Sean van Rensburg, Australia, 6-7 (3), 6-2, 10-8.

Finn Reynolds, New Zealand, and Duarte Vale, Portugal, def. Ergi Kirkin, Turkey, and Corentin Moutet (3), France, 1-6, 6-4, 10-7.

Girls First Round

Bianca Vanessa Andreescu, Canada, and Carson Branstine (3), United States, def. Aleksa Cveticanin and Seone Mendez, Australia, 6-3, 6-1.

Federica Bilardo and Tatiana Pieri, Italy, def. Ma Shuyue, China, and Mihika Yadav, India, 6-3, 6-1.

Caty McNally and Natasha Subhash (5), United States, def. Liang En Shuo, Taiwan, and Wang Xin Yu, China, 7-6 (5), 7-6 (7).

Emily Appleton and Jodie Anna Burrage (1), Britain, def. Nidhi Surapaneni, India, and Ekaterina Vishnevskaya, Russia, 6-3, 6-3.

Chen Pei Hsuan, Taiwan, and Naho Sato, Japan, def. Zoe Kruger, South Africa, and Himari Sato, Japan, 6-4, 6-1.

Oleksandra Andrieieva, Ukraine, and Sofya Lansere, Russia, def. Annerly Poulos and Tayla Whitehouse, Australia, 6-3, 6-7 (2), 11-9.

Denisa Hindova and Johana Markova, Czech Republic, def. Mahak Jain, India, and Lexie Stevens, Netherlands, 7-6 (7), 6-4.

Ali Collins, Britain, and Jule Niemeier, Germany, def. Lea Boskovic, Croatia, and Elena Rybakina (8), Russia, 6-4, 6-2.

