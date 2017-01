Australian Open Results

By The Associated Press

Wednesday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: $37.4 million (Grand Slam) Surface: Hard-Outdoor Singles Men Second Round

Malek Jaziri, Tunisia, def. Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-2, 6-3, 7-5.

Kei Nishikori (5), Japan, def. Jeremy Chardy, France, 6-3, 6-4, 6-3.

Jo-Wilfried Tsonga (12), France, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-2, 6-2, 6-3.

Lukas Lacko, Slovakia, def. Dudi Sela, Israel, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Advertisement

Tomas Berdych (10), Czech Republic, def. Ryan Harrison, United States, 6-3, 7-6 (6), 6-2.

Stan Wawrinka (4), Switzerland, def. Steve Johnson, United States, 6-3, 6-4, 6-4.

Mischa Zverev, Germany, def. John Isner (19), United States, 6-7 (4), 6-7 (4), 6-4, 7-6 (7), 9-7.

Roger Federer (17), Switzerland, def. Noah Rubin, United States, 7-5, 6-3, 7-6 (3).

Sam Querrey (31), United States, def. Alex de Minaur, Australia, 7-6 (5), 6-0, 6-1.

Viktor Troicki (29), Serbia, def. Paolo Lorenzi, Italy, 6-3, 1-6, 7-6 (3), 3-6, 6-3.

Jack Sock (23), United States, def. Karen Khachanov, Russia, 6-3, 6-4, 6-4.

Andreas Seppi, Italy, def. Nick Kyrgios (14), Australia, 1-6, 6-7 (1), 6-4, 6-2, 10-8.

Dan Evans, Britain, def. Marin Cilic (7), Croatia, 3-6, 7-5, 6-3, 6-3.

Steve Darcis, Belgium, def. Diego Schwartzman, Argentina, 6-3, 6-3, 2-6, 6-4.

Andy Murray (1), Britain, def. Andrey Rublev, Russia, 6-3, 6-0, 6-2.

Bernard Tomic (27), Australia, def. Victor Estrella Burgos, Dominican Republic, 7-5, 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5).

Women Second Round

Stefanie Voegele, Switzerland, vs. Venus Williams (13), United States, 6-3, 6-2.

Elina Svitolina (11), Ukraine, def. Julia Boserup, United States, 6-4, 6-1.

Anastasia Pavlyuchenkova (24), Russia, def. Natalia Vikhlyantseva, Russia, 6-2, 6-2.

Duan Ying-Ying, China, def. Varvara Lepchenko, United States, 6-1, 3-6, 10-8.

Alison Riske, United States, def. Zhang Shuai (20), China, 7-6 (7), 4-6, 6-1.

Svetlana Kuznetsova (8), Russia, def. Jaimee Fourlis, Australia, 6-2, 6-1.

Angelique Kerber (1), Germany, def. Carina Witthoeft, Germany, 6-2, 6-7 (3), 6-2.

Jelena Jankovic, Serbia, def. Julia Goerges, Germany, 6-3, 6-4.

Kristyna Pliskova, Czech Republic, def. Irina-Camelia Begu (27), Romania, 6-4, 7-6 (8).

Eugenie Bouchard, Canada, def. Peng Shuai, China, 7-6 (5), 6-2.

Sorana Cirstea, Romania, def. Carla Suarez Navarro (10), Spain, 7-6 (1), 6-3.

Anastasija Sevastova (32), Latvia, def. Kristina Kucova, Slovakia, 6-3, 6-4.

Mona Barthel, Germany, def. Monica Puig (29), Puerto Rico, 6-4, 6-4.

CoCo Vandeweghe, United States, def. Pauline Parmentier, France, 6-4, 7-6 (5).

Garbine Muguruza (7), Spain, def. Samantha Crawford, United States, 7-5, 6-4.

Ashleigh Barty, Australia, def. Shelby Rogers, United States, 7-5, 6-1.

Doubles Men First Round

Rohan Bopanna, India, and Pablo Cuevas (15), Uruguay, def. Thomaz Bellucci, Brazil, and Maximo Gonzalez, Argentina, 6-4, 7-6 (4).

Brian Baker, United States, and Nikola Mektic, Croatia, def. Facundo Bagnis and Federico Delbonis, Argentina, 7-6 (4), 6-2.

Henri Kontinen, Finland, and John Peers (4), Australia, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and David Marrero, Spain, 7-6 (1), 6-4.

Nicholas Monroe, United States, and Artem Sitak, New Zealand, def. James Cerretani, United States, and Philipp Oswald, Austria, 6-3, 7-5.

Marcos Baghdatis, Cyprus, and Gilles Muller, Luxembourg, def. Hsieh Cheng-peng and Yang Tsung-hua, Taiwan, 6-1, 6-4.

Matthew Barton and Matthew Ebden, Australia, def. Vasek Pospisil, Canada, and Radek Stepanek (12), Czech Republic, 6-2, 6-4.

Robert Lindstedt, Sweden, and Michael Venus, New Zealand, def. Andre Begemann and Jan-Lennard Struff, Germany, 7-6 (6), 7-6 (2).

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Horia Tecau (11), Romania, def. Philipp Petzschner, Germany, and Mikhail Youzhny, Russia, 7-6 (5), 7-6 (3).

Alex Bolt and Bradley Mousley, Australia, def. Robin Haase, Netherlands, and Florian Mayer, Germany, 6-3, 5-7, 6-4.Jerzy Janowicz and Marcin Matkowski, Poland, def. Fabio Fognini, Italy, and Fernando Verdasco, Spain, 7-5, 6-4.

Marcus Daniell, New Zealand, and Marcelo Demoliner, Brazil, def. Guillermo Duran, Argentina, and Joao Sousa, Portugal, 7-6 (2), 6-4.

Bob and Mike Bryan (3), United States, def. Paul-Henri Mathieu and Benoit Paire, France, 6-3, 6-0.

Marc Polmans and Andrew Whittington, Australia, def. Yen-hsun Lu, Taiwan, and Jiri Vesely, Czech Republic, 6-3, 6-2.

Ivan Dodig, Croatia, and Marcel Granollers (9), Spain, def. Malek Jaziri, Tunisia, and Stephane Robert, France, 6-3, 6-4.

Dominic Inglot, Britain, and Florin Mergea (16), Romania, def. Luke Saville and Jordan Thompson, Australia, 6-2, 7-5.

Wesley Koolhof and Matwe Middelkoop, Netherlands, def. Julio Peralta, Chile, and Horacio Zeballos, Argentina, 6-4, 6-2.

Feliciano Lopez and Marc Lopez (5), Spain, def. Alexandr Dolgopolov, Ukraine, and Gerald Melzer, Austria, 6-4, 3-6, 6-4.

Women First Round

Eri Hozumi and Miyu Kato, Japan, def. Ellen Perez and Olivia Tjandramulia, Australia, 7-6 (3), 7-6 (3).

Liang Chen and Yang Zhaoxuan, China, def. Chan Hao-ching and Yung-jan (6), Taiwan, 7-5, 6-2.

Bethanie Mattek-Sands, United States, and Lucie Safarova (2), Czech Republic, def. Chuang Chia-jung, Taiwan, and Nicole Gibbs, United States, 6-1, 7-5.

Lauren Davis and Megan Moulton-Levy, United States, def. Destanee Aiava and Alicia Smith, Australia, 6-4, 6-4.

Ekaterina Makarova and Elena Vesnina (3), Russia, def. Shuko Aoyama and Makoto Ninomiya, Japan, 6-4, 5-7, 6-2.

Liezel Huber and Maria Sanchez, United States, def. Madison Brengle, United States, and Arina Rodionova, Australia, 7-6 (4), 6-2.

Alize Cornet, France, and Magda Linette, Poland, def. Darija Jurak, Croatia, and Anastasia Rodionova (16), Australia, 6-4, 3-6, 7-5.

Mirjana Lucic-Baroni, Croatia, and Andrea Petkovic, Germany, def. Monica Niculescu, Romania, and Abigail Spears (9), United States, 6-1, 6-4.

Danka Kovinic, Montenegro, and Laura Siegemund, Germany, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Renata Voracova, Czech Republic, 6-4, 7-5.

Caroline Garcia and Kristina Mladenovic (1), France, def. Belinda Bencic, Switzerland, and Ana Konjuh, Croatia, 6-1, 6-2.

Katarina Srebotnik, Slovenia, and Zheng Saisai (13), China, def. Christina McHale and Asia Muhammad, United States, 7-5, 7-6 (6).

Gabriela Dabrowski, Canada, and Michaella Krajicek, Netherlands, def. Oksana Kalashnikova, Georgia, and Aleksandra Krunic, Serbia, 6-4, 6-0.

Sania Mirza, India, and Barbora Strycova (4), Czech Republic, def. Jocelyn Rae and Anna Smith, Britain, 6-3, 6-1.

Sara Errani, Italy, and Kirsten Flipkens, Belgium, def. Daria Gavrilova and Daria Kasatkina, Russia, 6-2, 6-4.

Sam Stosur, Australia, and Zhang Shuai, China, def. Kimberly Birrell and Priscilla Hon, Australia, 6-7 (6), 6-4, 6-4.

Karin Knapp, Italy, and Mandy Minella, Luxembourg, def. Naomi Broady and Heather Watson, Britain, 7-5, 2-6, 7-6 (5).