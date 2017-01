Australian Open Show Court Schedules

By The Associated Press

Friday At Melbourne Park Melbourne, Australia All Times EST Play begins on all courts at 7 p.m. Thursday Rod Laver Arena

Eugenie Bouchard, Canada, vs. CoCo Vandeweghe, United States

Angelique Kerber (1), Germany, vs. Kristyna Pliskova, Czech Republic

Stan Wawrinka (4), Switzerland, vs. Viktor Troicki (29), Serbia

Night Session (3 a.m. Friday)

Ashleigh Barty, Australia, vs. Mona Barthel, Germany

Tomas Berdych (10), Czech Republic, vs. Roger Federer (17), Switzerland

Margaret Court Arena

Elina Svitolina (11), Ukraine, vs. Anastasia Pavlyuchenkova (24), Russia

Jo-Wilfried Tsonga (12), France, vs. Jack Sock (23), United States

Duan Ying-Ying, China, vs. Venus Williams (13), United States

Night Session (3 a.m. Friday)

Lukas Lacko, Slovakia, vs. Kei Nishikori (5), Japan

Anastasija Sevastova (32), Latvia, vs. Garbine Muguruza (7), Spain

Hisense Arena

Jelena Jankovic, Serbia, vs. Svetlana Kuznetsova (8), Russia

Not before 10 p.m. Thursday: Andy Murray (1), Britain, vs. Sam Querrey, United States

Not before midnight Friday: Bernard Tomic (27), Australia, vs. Dan Evans, Britain