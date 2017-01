Hurricanes-Blue Jackets Sums

Carolina 1 0 0—1 Columbus 2 2 0—4

First Period_1, Carolina, Aho 11 (Teravainen, Stempniak), 18:06. 2, Columbus, Jenner 9 (Atkinson, Murray), 18:17. 3, Columbus, Dubinsky 4 (Murray), 18:52. Penalties_Nordstrom, CAR, (holding), 10:32.

Second Period_4, Columbus, Dubinsky 5 (Atkinson, Jenner), 3:53. 5, Columbus, Sedlak 5 (Hartnell, Gagner), 9:16. Penalties_Wennberg, CBJ, (holding), 10:59; Nedeljkovic, CAR, served by Hanifin, (holding), 14:34.

Third Period_None. Penalties_Sedlak, CBJ, (hooking), 3:40; Carolina bench, served by Skinner (too many men on the ice), 5:02; Stalberg, CAR, (tripping), 15:45.

Shots on Goal_Carolina 9-7-9_25. Columbus 15-6-15_36.

Power-play opportunities_Carolina 0 of 2; Columbus 0 of 4.

Goalies_Carolina, Nedeljkovic 0-0-0 (17 shots-17 saves), Ward 18-13-6 (19-15). Columbus, Bobrovsky 27-6-2 (25-24).

A_14,724 (18,144). T_2:26.

Referees_Steve Kozari, Wes McCauley. Linesmen_Steve Barton, Bevan Mills.