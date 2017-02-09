Cavaliers-Thunder, Box

James 8-19 1-3 18, Love 5-12 5-5 15, Thompson 3-7 4-5 10, Irving 11-18 2-2 28, McRae 2-9 1-1 6, Jefferson 0-1 0-2 0, Frye 2-6 2-2 7, Williams 3-3 6-8 12, Felder 0-0 2-2 2, Jones 1-1 0-0 3, Korver 3-3 0-0 8, Liggins 0-0 0-0 0. Totals 38-79 23-30 109.
Sabonis 4-9 0-0 8, Adams 9-14 2-3 20, Westbrook 11-27 5-5 29, Roberson 4-8 0-1 8, Oladipo 9-17 3-4 23, Grant 1-2 0-0 2, Lauvergne 2-8 0-0 4, Payne 6-12 0-0 15, Morrow 3-7 0-0 7, Abrines 1-2 0-0 2. Totals 50-106 10-13 118.
|Cleveland
|21
|36
|25
|27—109
|Oklahoma City
|29
|26
|31
|32—118
3-Point Goals_Cleveland 10-21 (Irving 4-5, Korver 2-2, Jones 1-1, McRae 1-4, Frye 1-4, James 1-4, Love 0-1), Oklahoma City 8-27 (Payne 3-5, Oladipo 2-6, Westbrook 2-6, Morrow 1-5, Abrines 0-1, Roberson 0-1, Sabonis 0-1, Lauvergne 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_Cleveland 35 (Love 12), Oklahoma City 51 (Adams 13). Assists_Cleveland 14 (James 7), Oklahoma City 24 (Westbrook 11). Total Fouls_Cleveland 14, Oklahoma City 23. A_18,203 (18,203).
January retirement numbers fall short of dire, post-election preditions