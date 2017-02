Jazz-Pelicans, Box

By The Associated Press

UTAH (127)

Ingles 1-3 0-0 3, Hayward 7-16 2-2 17, Favors 5-7 2-2 12, Gobert 4-10 2-2 10, G.Hill 6-11 5-8 19, Johnson 10-14 1-1 27, Lyles 3-7 0-0 8, Diaw 1-2 0-0 2, Withey 1-1 0-0 2, Neto 0-0 0-0 0, Mack 1-2 1-2 3, Exum 5-7 0-0 11, Burks 4-8 4-4 13. Totals 48-88 17-21 127.

NEW ORLEANS (94)

S.Hill 1-3 0-0 3, Davis 4-12 4-5 12, Jones 9-16 3-3 21, Holiday 7-12 0-3 15, Hield 3-7 0-0 8, Cunningham 2-4 0-0 4, Motiejunas 1-3 1-2 3, Frazier 1-4 9-10 11, Galloway 1-6 2-2 4, Moore 6-11 0-0 13. Totals 35-78 19-25 94.

Utah 32 30 28 37—127 New Orleans 25 28 16 25— 94

3-Point Goals_Utah 14-32 (Johnson 6-8, Lyles 2-4, G.Hill 2-6, Exum 1-2, Ingles 1-3, Burks 1-3, Hayward 1-4, Favors 0-1, Mack 0-1), New Orleans 5-25 (Hield 2-6, S.Hill 1-3, Holiday 1-4, Moore 1-4, Cunningham 0-1, Jones 0-1, Motiejunas 0-1, Frazier 0-2, Galloway 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Utah 48 (Gobert 16), New Orleans 37 (Davis 10). Assists_Utah 26 (G.Hill, Exum 4), New Orleans 17 (Frazier 4). Total Fouls_Utah 19, New Orleans 17. Technicals_New Orleans defensive three second, New Orleans team.