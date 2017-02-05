Super Bowl Composite Glance

|W
|L
|Pct.
|PF
|PA
|Baltimore Ravens
|2
|0
|1.000
|68
|38
|New Orleans
|1
|0
|1.000
|31
|17
|N.Y. Jets
|1
|0
|1.000
|16
|7
|Tampa Bay
|1
|0
|1.000
|48
|21
|San Francisco
|5
|1
|.833
|219
|123
|Green Bay
|4
|1
|.800
|158
|101
|N.Y. Giants
|4
|1
|.800
|104
|104
|Pittsburgh
|6
|2
|.750
|193
|164
|Dallas
|5
|3
|.625
|221
|132
|Oakland-L.A. Raiders
|3
|2
|.600
|132
|114
|Washington
|3
|2
|.600
|122
|103
|New England
|5
|4
|.556
|200
|238
|Indianapolis-Baltimore
|2
|2
|.500
|69
|77
|Chicago
|1
|1
|.500
|63
|39
|Kansas City
|1
|1
|.500
|33
|42
|Miami
|2
|3
|.400
|74
|103
|Denver
|3
|5
|.375
|147
|259
|Seattle
|1
|2
|.333
|77
|57
|St. Louis-L.A. Rams
|1
|2
|.333
|59
|67
|Arizona
|0
|1
|.000
|23
|27
|San Diego
|0
|1
|.000
|26
|49
|Tennessee
|0
|1
|.000
|16
|23
|Atlanta
|0
|2
|.000
|47
|68
|Carolina
|0
|2
|.000
|39
|56
|Cincinnati
|0
|2
|.000
|37
|46
|Philadelphia
|0
|2
|.000
|31
|51
|Buffalo
|0
|4
|.000
|73
|139
|Minnesota
|0
|4
|.000
|34
|95