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Through Thursday, February 9, 2017

By The Associated Press February 10, 2017 12:10 am < a min read
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GP G A PTS
Sidney Crosby, PIT 47 30 30 60
Connor McDavid, EDM 55 18 42 60
Brad Marchand, BOS 56 24 33 57
Brent Burns, SJ 55 22 35 57
Nicklas Backstrom, WAS 55 16 41 57
Evgeni Malkin, PIT 47 22 32 54
Vladimir Tarasenko, STL 55 26 27 53
Mark Scheifele, WPG 53 25 28 53
Patrick Kane, CHI 55 17 36 53
Phil Kessel, PIT 53 18 34 52
Jeff Carter, LA 55 29 22 51
Tyler Seguin, DAL 55 20 31 51
Alex Ovechkin, WAS 55 26 24 50
Nikita Kucherov, TB 47 21 28 49
4 tied with 48 pts.
Topics:
Sports News
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Home » The Associated Press » Sports News » Through Thursday, February 9, 2017
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