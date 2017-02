Thursday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Bryant 81, Robert Morris 73

Castleton 69, Lyndon St. 68

Coll. of Charleston 76, Hofstra 72

Delaware 68, Drexel 67

Florida Gulf Coast 80, NJIT 73

Old Westbury 87, St. Joseph’s (LI) 86

Sacred Heart 91, Fairleigh Dickinson 81

Siena 94, Manhattan 71

St. Francis (Pa.) 80, CCSU 71

Towson 85, Elon 66

UNC Wilmington 66, Northeastern 65

Wagner 69, Mount St. Mary’s 65

SOUTH

Cumberlands 65, Lindsey Wilson 55

Jacksonville 79, Kennesaw St. 78

James Madison 95, William & Mary 92, OT

Louisiana Tech 95, FAU 69

Marshall 74, UAB 59

Murray St. 84, SIU-Edwardsville 73

Nicholls 96, Cent. Arkansas 89, OT

North Florida 93, Lipscomb 82

Stetson 83, SC-Upstate 72

Vanderbilt 72, Texas A&M 67

MIDWEST

Michigan 64, Wisconsin 58

SOUTHWEST

No scores reported from the SOUTHWEST.

FAR WEST

No scores reported from the FAR WEST.