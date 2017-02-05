Trail Blazers-Thunder, Box

Vonleh 2-4 0-0 4, Plumlee 4-10 5-7 13, Lillard 9-22 7-7 29, McCollum 7-15 3-3 19, Turner 4-11 0-0 8, Aminu 1-8 4-4 7, Harkless 3-6 0-0 6, Leonard 1-1 0-0 3, Crabbe 4-10 0-0 10. Totals 35-87 19-21 99.
Sabonis 0-6 2-2 2, Adams 3-11 1-4 7, Westbrook 16-34 9-11 42, Oladipo 8-18 7-9 24, Roberson 6-8 2-2 14, Grant 1-2 0-0 2, Lauvergne 3-6 0-0 7, Payne 0-6 0-0 0, Morrow 3-7 0-0 7. Totals 40-98 21-28 105.
|Portland
|16
|36
|21
|26—
|99
|Oklahoma City
|24
|22
|25
|34—105
3-Point Goals_Portland 10-28 (Lillard 4-9, McCollum 2-6, Crabbe 2-7, Leonard 1-1, Aminu 1-3, Harkless 0-1, Turner 0-1), Oklahoma City 4-18 (Lauvergne 1-2, Morrow 1-2, Oladipo 1-4, Westbrook 1-6, Sabonis 0-1, Roberson 0-1, Payne 0-2). Fouled Out_Plumlee. Rebounds_Portland 44 (McCollum 8), Oklahoma City 56 (Oladipo, Adams 13). Assists_Portland 15 (Plumlee, Lillard 3), Oklahoma City 18 (Westbrook 8). Total Fouls_Portland 22, Oklahoma City 17. Technicals_Portland defensive three second, Portland team, Oklahoma City coach Billy Donovan. A_18,203 (18,203).
Connolly calls for 3.2 percent pay raise for feds in 2018