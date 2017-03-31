Sports Listen

Trending:

Air Force nominee in hot seat?Agencies catching the bounty 'bug?'Why Air Force has a pilot problem?
Headlines Get Email Alerts

Sports News

Home » The Associated Press » Sports News » Bats 1, Reds 1

Bats 1, Reds 1

By master
and The Associated Press March 31, 2017 8:50 pm < a min read
Share
Louisville Cincinnati
ab r h bi ab r h bi
P.Ervin cf 2 0 0 0 Hmilton cf 2 1 1 0
Jo.Siri cf 1 0 0 0 Alcntra cf 2 0 0 0
B.Trhan ss 3 0 0 0 J.Praza 2b 2 0 1 0
Rdrguez ss 1 0 0 0 J.Perez 2b 2 0 1 0
J.Wnker lf 2 0 0 0 J.Votto 1b 2 0 1 1
Trmmell lf 1 0 0 0 Brantly 1b 2 0 1 0
A.Aqino rf 4 1 2 1 A.Dvall lf 2 0 2 0
N.Snzel 3b 3 0 1 0 T.Renda lf 2 0 0 0
T.Sprks 3b 1 0 0 0 E.Sarez 3b 2 0 0 0
LValley 1b 4 0 1 0 Kvlehan 3b 1 0 1 0
Ch.Okey c 3 0 0 0 Schbler rf 1 0 0 0
Stphnsn c 1 0 0 0 Elzalde rf 2 0 0 0
Blndino 2b 1 0 0 0 Z.Czart ss 2 0 0 0
Sh.Long 2b 1 0 0 0 Z.Vncej ss 2 0 0 0
Br.Bell dh 1 0 0 0 Brnhart c 2 0 1 0
C.Brown ph 1 0 0 0 S.Trner c 2 0 0 0
Gennett dh 3 0 0 0
Totals 30 1 4 1 Totals 33 1 9 1
Louisville 010 000 000—1
Cincinnati 100 000 00—1

E_Mahle (1), LaValley (1), Brantly (1). DP_Louisville 0, Cincinnati 1. LOB_Louisville 6, Cincinnati 7. 2B_Brantly (3), Duvall (3), Kivlehan (5). HR_Aquino (2). SB_Votto (2), Duvall (2). CS_Ervin (2), Barnhart (1).

IP H R ER BB SO
Louisville
Mahle 5 7 1 1 1 3
Guillon 2 1 0 0 0 1
Herget 1 1 0 0 0 2
Rainey 1 0 0 0 1 2
Cincinnati
Davis 3 3 1 1 2 2
Lorenzen 1 0 0 0 0 2
Iglesias 1 0 0 0 0 1
Storen 1 1 0 0 0 1
Wood 1 0 0 0 0 3
Astin 1 0 0 0 0 1
Stephenson 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Davis (Blandino), Lorenzen (Bell).

Umpires_Home, Derek Eaton; First, Scott Costello; Second, Lee Meyers; Third, Ryan Wills.

Advertisement

T_2:36. A_10,882

Online Chat: DJ Kachman, the Veterans Affairs Department’s director of mobile and security technology transformation lead, on April 10, at 1 p.m.

Topics:
All News Sports News
Leave A Comment
Home » The Associated Press » Sports News » Bats 1, Reds 1
Partners FEDERAL INSIGHTS

The Associated Press

Today in History

1917: US purchases Virgin Islands from Denmark

Federal News Radio presents a daily update of important moments in the history of the U.S. government.

Fed Photo of the Day

Navy diver cuts steel underwater

Photos of the amazing, moving, important and amusing things happening in the federal community.

Top Stories

THRIFT SAVINGS PLAN TICKER

Mar 31, 2017 Close Change YTD
L Income 18.7281 -0.0070 1.39%
L 2020 25.1904 -0.0224 2.42%
L 2030 27.9439 -0.0394 3.47%
L 2040 30.0274 -0.0495 3.99%
L 2050 17.1881 -0.0322 4.47%
G Fund 15.2761 0.0009 0.38%
F Fund 17.6102 0.0215 0.94%
C Fund 32.7472 -0.0740 5.95%
S Fund 42.8703 0.0706 4.66%
I Fund 26.4109 -0.1258 4.37%
Closing price updated at approx 6pm EST. each business day. More at tsp.gov.