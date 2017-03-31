Bats 1, Reds 1

|Louisville
|Cincinnati
|ab
|r
|h
|bi
|
|ab
|r
|h
|bi
|P.Ervin cf
|2
|0
|0
|0
|Hmilton cf
|2
|1
|1
|0
|Jo.Siri cf
|1
|0
|0
|0
|Alcntra cf
|2
|0
|0
|0
|B.Trhan ss
|3
|0
|0
|0
|J.Praza 2b
|2
|0
|1
|0
|Rdrguez ss
|1
|0
|0
|0
|J.Perez 2b
|2
|0
|1
|0
|J.Wnker lf
|2
|0
|0
|0
|J.Votto 1b
|2
|0
|1
|1
|Trmmell lf
|1
|0
|0
|0
|Brantly 1b
|2
|0
|1
|0
|A.Aqino rf
|4
|1
|2
|1
|A.Dvall lf
|2
|0
|2
|0
|N.Snzel 3b
|3
|0
|1
|0
|T.Renda lf
|2
|0
|0
|0
|T.Sprks 3b
|1
|0
|0
|0
|E.Sarez 3b
|2
|0
|0
|0
|LValley 1b
|4
|0
|1
|0
|Kvlehan 3b
|1
|0
|1
|0
|Ch.Okey c
|3
|0
|0
|0
|Schbler rf
|1
|0
|0
|0
|Stphnsn c
|1
|0
|0
|0
|Elzalde rf
|2
|0
|0
|0
|Blndino 2b
|1
|0
|0
|0
|Z.Czart ss
|2
|0
|0
|0
|Sh.Long 2b
|1
|0
|0
|0
|Z.Vncej ss
|2
|0
|0
|0
|Br.Bell dh
|1
|0
|0
|0
|Brnhart c
|2
|0
|1
|0
|C.Brown ph
|1
|0
|0
|0
|S.Trner c
|2
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|Gennett dh
|3
|0
|0
|0
|Totals
|30
|1
|4
|1
|Totals
|33
|1
|9
|1
|Louisville
|010
|000
|000—1
|Cincinnati
|100
|000
|00—1
E_Mahle (1), LaValley (1), Brantly (1). DP_Louisville 0, Cincinnati 1. LOB_Louisville 6, Cincinnati 7. 2B_Brantly (3), Duvall (3), Kivlehan (5). HR_Aquino (2). SB_Votto (2), Duvall (2). CS_Ervin (2), Barnhart (1).
|
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|Louisville
|Mahle
|5
|7
|1
|1
|1
|3
|Guillon
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|Herget
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|Rainey
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|Cincinnati
|Davis
|3
|3
|1
|1
|2
|2
|Lorenzen
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|Iglesias
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Storen
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|Wood
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|Astin
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Stephenson
|1
|0
|0
|0
|0
|1
HBP_by_Davis (Blandino), Lorenzen (Bell).
Umpires_Home, Derek Eaton; First, Scott Costello; Second, Lee Meyers; Third, Ryan Wills.
T_2:36. A_10,882
Online Chat: DJ Kachman, the Veterans Affairs Department’s director of mobile and security technology transformation lead, on April 10, at 1 p.m.