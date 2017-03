Men’s World Cup Giant Slalom Results

Saturday At Kranjska Gora, Slovenia

1. Marcel Hirscher, Austria, 2:24.31 (1:11.63-1:12.68).

2. Leif Kristian Haugen, Norway, 2:24.77 (1:13.32-1:11.45).

3. Matts Olsson, Sweden, 2:24.98 (1:12.94-1:12.04).

4. Manuel Feller, Austria, 2:25.06 (1:13.70-1:11.36).

5. Stefan Luitz, Germany, 2:25.23 (1:13.14-1:12.09).

5. Felix Neureuther, Germany, 2:25.23 (1:12.93-1:12.30).

7. Florian Eisath, Italy, 2:25.32 (1:13.24-1:12.08).

8. Elia Zurbriggen, Switzerland, 2:25.39 (1:13.62-1:11.77).

9. Roland Leitinger, Austria, 2:25.58 (1:13.10-1:12.48).

10. Loic Meillard, Switzerland, 2:25.61 (1:14.29-1:11.32).

11. Henrik Kristoffersen, Norway, 2:25.62 (1:12.59-1:13.03).

12. Justin Murisier, Switzerland, 2:25.63 (1:12.73-1:12.90).

13. Mathieu Faivre, France, 2:25.70 (1:13.01-1:12.69).

14. Victor Muffat-Jeandet, France, 2:25.81 (1:12.86-1:12.95).

15. Aleksander Aamodt Kilde, Norway, 2:25.82 (1:13.71-1:12.11).

16. Philipp Schoerghofer, Austria, 2:26.05 (1:13.11-1:12.94).

17. Marcus Monsen, Norway, 2:26.06 (1:14.63-1:11.43).

18. Daniel Meier, Austria, 2:26.17 (1:14.79-1:11.38).

19. Andre Myhrer, Sweden, 2:26.18 (1:13.67-1:12.51).

20. Roberto Nani, Italy, 2:26.31 (1:13.80-1:12.51).

21. David Chodounsky, United States, 2:26.56 (1:14.39-1:12.17).

22. Tim Jitloff, United States, 2:26.66 (1:14.70-1:11.96).

23. Zan Kranjec, Slovenia, 2:26.67 (1:14.03-1:12.64).

24. Erik Read, Canada, 2:26.89 (1:14.13-1:12.76).

25. Krystof Kryzl, Czech Republic, 2:26.94 (1:14.39-1:12.55).

26. Christoph Noesig, Austria, 2:26.97 (1:14.68-1:12.29).

27. Cyprien Sarrazin, France, 2:28.26 (1:14.36-1:13.90).

28. Marcel Mathis, Austria, 2:28.56 (1:14.44-1:14.12).

Also

Tommy Ford, United States, 1:13.68 (16th-first run), did not finish second run.

Ryan Cochran-Siegle, United States, 1:15.36 (38th-first run), did not qualify for second run.

Hig Roberts, United States, 1:15.48 (41st-first run), did not qualify for second run.

Brennan Rubie, United States, did not finish first run.

Kieffer Christianson, United States, did not finish first run.

World Cup Giant Slalom Standings (After eight races)

1. Marcel Hirscher, Austria, 633 points.

2. Alexis Pinturault, France, 439.

3. Mathieu Faivre, France, 380.

4. Henrik Kristoffersen, Norway, 292.

5. Felix Neureuther, Germany, 290.

6. Leif Kristian Haugen, Norway, 253.

7. Stefan Luitz, Germany, 231.

8. Matts Olsson, Sweden, 219.

9. Florian Eisath, Italy, 207.

10. Philipp Schoerghofer, Austria, 184.

Also

25. Tommy Ford, United States, 74.

27. Ted Ligety, United States, 69.

34. Tim Jitloff, United States, 33.

37. Ryan Cochran-Siegle, United States, 31.

39. David Chodounsky, United States, 27.

51. Brennan Rubie, United States, 7.

Overall World Cup Standings (After 31 events)

1. Marcel Hirscher, Austria, 1375.

2. Kjetil Jansrud, Norway, 871.

3. Henrik Kristoffersen, Norway, 867.

4. Alexis Pinturault, France, 843.

5. Aleksander Aamodt Kilde, Norway, 586.

6. Peter Fill, Italy, 577.

7. Felix Neureuther, Germany, 570.

8. Manfred Moelgg, Italy, 477.

9. Dominik Paris, Italy, 473.

10. Hannes Reichelt, Austria, 456.

Also

21. Travis Ganong, United States, 295.

54. Steven Nyman, United States, 120.

58. Bryce Bennett, United States, 109.

76. David Chodounsky, United States, 78.

80. Tommy Ford, United States, 74.

81. Ryan Cochan-Siegle, United States, 73.

82. Thomas Biesemeyer, United States, 72.

84. Ted Ligety, United States, 71.

86. Andrew Weibrecht, United States, 69.

96. Jared Goldberg, United States, 48.

103. Tim Jitloff, United States, 33.

106. Brennan Rubie, United States, 31.

140. Michael Ankeny, United States, 8.

143. Mark Engel, United States, 7.

146. Robby Kelley, United States, 6.

152. AJ Ginnis, United States, 5.