Cardinals 4, Cubs 3

Chicago St. Louis ab r h bi ab r h bi Schwrbr lf 3 0 2 0 Fowler cf 4 1 1 0 Bryant 3b 4 0 0 0 A.Diaz ss 5 0 2 0 Rizzo 1b 4 0 1 0 Crpnter 1b 4 0 1 1 Zobrist rf 3 1 0 0 J.Prlta 3b 4 0 1 0 Russell ss 4 0 1 0 Oh p 0 0 0 0 Heyward cf 4 1 1 0 Mrtinez ph 1 1 1 0 Cntrras c 4 1 2 3 Y.Mlina c 3 0 2 0 Lester p 2 0 0 0 Pscotty rf 3 1 1 0 C.Edwrd p 0 0 0 0 Gyorko 2b 2 0 0 0 Uehara p 0 0 0 0 Wong ph-2b 2 0 0 0 L Stlla ph 1 0 0 0 Grichuk lf 4 1 2 3 Strop p 0 0 0 0 C.Mrtin p 3 0 0 0 Jay ph 1 0 0 0 G.Grcia 3b 0 0 0 0 Mntgmry p 0 0 0 0 J.Baez 2b 4 0 1 0 Totals 34 3 8 3 Totals 35 4 11 4

Chicago 000 000 003—3 St. Louis 001 000 021—4

DP_Chicago 1, St. Louis 1. LOB_Chicago 6, St. Louis 14. 2B_Schwarber, A.Diaz, Martinez. HR_Contreras, Grichuk. SB_A.Diaz. SF_Carpenter.

IP H R ER BB SO Chicago Lester 5 7 1 1 2 7 Edwards 1 0 0 0 1 0 Uehara 1 1 0 0 1 0 Strop 1 1 2 2 2 0 Montgomery L,0-1 2-3 2 1 1 2 1 St. Louis Martinez 7 1-3 6 0 0 0 10 Oh W,1-0 BS,0 1 2-3 2 3 3 0 2

Lester pitched to 2 batters in the 6th

HBP_by Oh (Schwarber), by Oh (Zobrist). WP_Edwards.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Brian O’Nora; Second, Quinn Wolcott; Third, Chris Segal.

T_3:33. A_47,566 (43,975).