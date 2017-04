Diamondbacks 3, Dodgers 1

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Pollock cf 4 1 0 0 1 1 .196 Owings ss 4 0 2 0 0 0 .356 Goldschmidt 1b 4 0 2 1 0 1 .277 Lamb 3b 2 0 0 1 2 1 .318 Tomas lf 4 0 2 0 0 2 .300 De La Rosa p 0 0 0 0 0 0 — Rodney p 0 0 0 0 0 0 — Drury 2b 4 0 1 0 0 0 .295 Peralta rf 4 0 0 0 0 0 .178 Iannetta c 3 1 1 1 1 1 .250 Walker p 2 1 1 0 0 1 .167 a-Ahmed ph 1 0 0 0 0 0 .333 Bradley p 0 0 0 0 0 0 .000 Hazelbaker lf 1 0 0 0 0 0 .500 Totals 33 3 9 3 4 7

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Toles lf 4 0 0 0 0 2 .235 Seager ss 4 0 0 0 0 2 .306 Turner 3b 4 0 2 0 0 1 .372 Gonzalez 1b 4 0 1 0 0 0 .238 Grandal c 2 1 1 0 2 1 .242 Pederson cf 3 0 0 0 1 2 .219 Puig rf 4 0 1 1 0 0 .326 Utley 2b 3 0 0 0 0 0 .050 Hill p 1 0 0 0 0 1 .000 Stripling p 1 0 0 0 0 0 .000 Romo p 0 0 0 0 0 0 — Avilan p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Van Slyke ph 1 0 0 0 0 0 .133 Baez p 0 0 0 0 0 0 — Dayton p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 1 5 1 3 9

Arizona 002 000 100—3 9 0 Los Angeles 000 100 000—1 5 0

a-grounded out for Walker in the 6th. b-lined out for Avilan in the 7th.

LOB_Arizona 7, Los Angeles 6. 2B_Puig (3). HR_Iannetta (1), off Hill. RBIs_Goldschmidt (6), Lamb (11), Iannetta (2), Puig (11). CS_Lamb (1).

Runners left in scoring position_Arizona 3 (Drury 2, Peralta); Los Angeles 3 (Pederson 2, Utley). RISP_Arizona 2 for 8; Los Angeles 0 for 2.

Runners moved up_Drury, Owings. GIDP_Drury, Ahmed, Puig.

DP_Arizona 1 (Drury, Goldschmidt); Los Angeles 2 (Seager, Gonzalez), (Seager, Utley, Gonzalez).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Walker W, 2-1 5 4 1 1 1 7 87 3.94 Bradley H, 2 2 2-3 1 0 0 1 1 39 0.00 De La Rosa H, 2 1-3 0 0 0 0 0 3 3.38 Rodney S, 4-4 1 0 0 0 1 1 12 10.13 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Hill L, 1-1 3 5 2 2 2 2 54 3.38 Stripling 2 1-3 3 0 0 1 3 49 1.04 Romo 1 1 1 1 1 0 14 4.15 Avilan 2-3 0 0 0 0 0 6 0.00 Baez 1 1-3 0 0 0 0 2 17 0.00 Dayton 2-3 0 0 0 0 0 10 0.00

Inherited runners-scored_De La Rosa 1-0, Romo 3-0, Avilan 1-0.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Laz Diaz; Second, Doug Eddings; Third, Cory Blaser.

T_3:22. A_39,822 (56,000).