Diamondbacks 6, Giants 5

San Francisco Arizona ab r h bi ab r h bi Span cf 5 0 2 0 Pollock cf 5 2 3 2 Belt 1b 3 0 0 0 Owings ss 5 0 2 1 Pence rf 4 0 1 0 Gldschm 1b 4 0 2 1 Posey c 4 0 0 0 Lamb 3b 4 0 0 0 Crwford ss 5 1 2 0 Tomas lf 4 0 0 0 E.Nunez 3b 4 1 3 1 Drury 2b 4 0 1 0 J.Prker lf 2 0 0 0 D.Prlta rf 4 0 0 0 G.Hrnan ph-lf 2 0 0 0 Mathis c 4 1 3 0 Panik 2b 3 1 1 1 Hzlbker pr 0 1 0 0 Bmgrner p 2 2 2 2 Greinke p 1 0 0 0 Law p 0 0 0 0 Wlhlmsn p 0 0 0 0 Blach p 0 0 0 0 D L Rsa p 0 0 0 0 Strckln p 0 0 0 0 Ahmed ph 1 1 1 1 Gllspie ph 0 0 0 1 Chafin p 0 0 0 0 Mlancon p 0 0 0 0 Innetta ph 1 0 0 0 Hoover p 0 0 0 0 Rodney p 0 0 0 0 Dscalso ph 1 1 1 1 Totals 34 5 11 5 Totals 38 6 13 6

San Francisco 010 011 101—5 Arizona 000 003 012—6

DP_San Francisco 1. LOB_San Francisco 9, Arizona 6. 2B_Crawford, E.Nunez, Mathis. 3B_Panik, Mathis. HR_Bumgarner, Pollock. SB_E.Nunez. CS_Span. SF_Panik, Gillaspie.

IP H R ER BB SO San Francisco Bumgarner 7 6 3 3 0 11 Law BS,1 0 3 1 1 0 0 Blach 2-3 0 0 0 0 0 Strickland 1-3 0 0 0 0 0 Melancon L, 0-1 BS,1 2-3 4 2 2 0 1 Arizona Greinke 5 4 2 2 2 4 Wilhelmsen 1-3 2 1 1 0 0 De La Rosa 2-3 0 0 0 0 1 Chafin 1 2 1 1 0 0 Hoover 1 1 0 0 1 2 Rodney W, 1-0 1 2 1 1 2 0

Law pitched to 3 batters in the 8th

WP_De La Rosa, Rodney 2.

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Tim Timmons; Second, Jim Wolf; Third, D.J. Reyburn.

T_3:23. A_49,016 (48,633).