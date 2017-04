Giants 8, Rockies 2

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 0 1 0 0 2 .234 LeMahieu 2b 4 0 2 0 0 0 .238 Gonzalez rf 4 0 1 0 0 0 .209 Arenado 3b 4 0 0 0 0 0 .279 Reynolds 1b 4 1 1 0 0 0 .300 Story ss 3 1 0 0 1 2 .132 Tapia lf 3 0 0 0 0 0 .000 Wolters c 3 0 1 0 0 0 .273 Anderson p 1 0 0 0 0 1 .250 a-Cardullo ph 1 0 0 1 0 0 .000 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — b-Adames ph 1 0 0 0 0 1 .000 McGee p 0 0 0 0 0 0 — Estevez p 0 0 0 0 0 0 — Carle p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 2 6 1 1 6

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 4 2 1 0 1 0 .258 Belt 1b 5 1 1 0 0 0 .191 Pence rf 4 1 3 2 0 0 .340 Hundley c 4 1 1 0 0 2 .286 Crawford ss 4 1 2 2 0 1 .325 Nunez 3b 3 1 1 1 1 0 .357 Marrero lf 3 1 2 2 0 0 .143 Hernandez lf 1 0 0 0 0 0 .077 Panik 2b 4 0 0 0 0 1 .306 Cueto p 3 0 0 0 0 1 .111 Law p 0 0 0 0 0 0 — c-Gillaspie ph 1 0 0 0 0 1 .273 Gearrin p 0 0 0 0 0 0 — Totals 36 8 11 7 2 6

Colorado 000 020 000—2 6 1 San Francisco 021 100 40x—8 11 1

a-out on fielder’s choice for Anderson in the 5th. b-struck out for Oberg in the 7th. c-advanced to 1st on strikeout for Law in the 8th.

E_Blackmon (1), Panik (1). LOB_Colorado 4, San Francisco 6. HR_Marrero (1), off Anderson; Crawford (2), off Anderson. RBIs_Cardullo (1), Pence 2 (6), Crawford 2 (7), Nunez (4), Marrero 2 (4).

Runners left in scoring position_San Francisco 2 (Cueto, Hernandez). RISP_Colorado 2 for 5; San Francisco 5 for 8.

Runners moved up_LeMahieu, Belt, Panik. GIDP_LeMahieu, Gonzalez.

DP_San Francisco 2 (Belt, Crawford, Cueto), (Crawford, Panik, Belt).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Anderson L, 1-2 4 5 4 4 1 1 75 8.59 Oberg 2 1 0 0 0 2 27 1.29 McGee 2-3 1 2 2 1 2 34 7.36 Estevez 1-3 4 2 2 0 0 13 5.06 Carle 1 0 0 0 0 1 21 0.00 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cueto W, 3-0 7 6 2 2 1 6 94 3.79 Law 1 0 0 0 0 0 7 5.06 Gearrin 1 0 0 0 0 0 8 0.00

Inherited runners-scored_Estevez 1-1. WP_Carle.

Umpires_Home, Mike Everitt; First, Bill Welke; Second, Bruce Dreckman; Third, Jordan Baker.

T_2:49. A_42,738 (41,915).