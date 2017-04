Indians 3, Twins 1

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Santana 1b 4 0 1 0 1 0 .211 Lindor ss 5 1 1 0 0 0 .346 Brantley lf 4 1 1 2 1 1 .268 Encarnacion dh 5 0 1 1 0 2 .204 Ramirez 2b 4 0 2 0 0 1 .362 Chisenhall cf 4 0 1 0 0 0 .375 Diaz 3b 4 0 1 0 0 1 .250 Martinez 3b 0 0 0 0 0 0 1.000 Almonte rf 3 0 0 0 0 1 .250 Gomes c 3 1 1 0 0 0 .091 Totals 36 3 9 3 2 6

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 5 0 0 0 0 2 .240 Kepler cf 5 0 1 0 0 0 .292 Sano dh 4 0 1 0 1 1 .250 1-Buxton pr-dh 0 0 0 0 0 0 .093 Mauer 1b 5 0 2 0 0 1 .213 Grossman rf 3 0 2 0 1 0 .344 Castro c 4 0 0 0 0 2 .194 Polanco ss 2 1 0 0 2 0 .289 Escobar 3b 4 0 1 0 0 2 .286 Rosario lf 4 0 2 1 0 2 .186 Totals 36 1 9 1 4 10

Cleveland 002 010 000—3 9 0 Minnesota 010 000 000—1 9 1

1-ran for Sano in the 9th.

E_Escobar (1). LOB_Cleveland 10, Minnesota 12. 2B_Lindor (5), Kepler (5), Escobar (1). HR_Brantley (2), off Gibson. RBIs_Brantley 2 (8), Encarnacion (2), Rosario (4).

Runners left in scoring position_Cleveland 2 (Santana, Diaz); Minnesota 5 (Sano, Mauer 2, Castro 2). RISP_Cleveland 1 for 5; Minnesota 2 for 7.

Runners moved up_Brantley. GIDP_Lindor.

DP_Minnesota 1 (Dozier, Polanco, Mauer).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Salazar W, 1-1 6 7 1 1 2 7 103 3.57 Shaw H, 2 1 0 0 0 0 0 11 5.14 Miller H, 2 1 0 0 0 1 1 17 0.00 Allen S, 3-3 1 2 0 0 1 2 24 1.59 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gibson L, 0-2 5 1-3 8 3 3 2 2 88 6.91 Rogers 1 0 0 0 0 0 7 0.00 Duffey 2 2-3 1 0 0 0 4 32 0.00

Inherited runners-scored_Rogers 2-0. HBP_Gibson (Gomes), Duffey (Almonte).

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Andy Fletcher; Second, Alan Porter; Third, Paul Nauert.

T_2:58. A_16,961 (39,021).