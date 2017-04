Indians 8, Rangers 5

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Santana dh 4 1 2 1 1 0 .500 Lindor ss 3 0 0 1 1 0 .000 Brantley lf 5 0 1 1 0 1 .200 Encarnacion 1b 5 2 2 1 0 1 .400 Ramirez 2b 3 1 1 2 1 0 .333 Gomes c 4 0 0 0 0 0 .000 Naquin cf 4 1 1 0 0 0 .250 Diaz 3b 4 1 1 0 0 1 .250 Martinez 3b 0 0 0 0 0 0 — Almonte rf 2 2 1 1 2 1 .500 Totals 34 8 9 7 5 4

Texas AB R H BI BB SO Avg. Gomez cf 4 1 1 1 1 2 .250 Choo dh 4 0 1 0 0 1 .250 Mazara rf 4 1 2 0 0 1 .500 Napoli 1b 3 1 0 0 1 2 .000 Odor 2b 4 2 2 4 0 1 .500 Lucroy c 4 0 0 0 0 1 .000 Gallo 3b 3 0 0 0 1 2 .000 Andrus ss 4 0 2 0 0 0 .500 Profar lf 4 0 0 0 0 2 .000 Totals 34 5 8 5 3 12

Cleveland 001 200 113—8 9 0 Texas 014 000 000—5 8 0

LOB_Cleveland 5, Texas 5. 2B_Santana 2 (2), Diaz (1), Mazara (1), Andrus (1). 3B_Andrus (1). HR_Ramirez (1), off Darvish; Encarnacion (1), off Bush; Odor (1), off Kluber; Gomez (1), off Kluber; Odor (2), off Kluber. RBIs_Santana (1), Lindor (1), Brantley (1), Encarnacion (1), Ramirez 2 (2), Almonte (1), Gomez (1), Odor 4 (4). SB_Almonte (1), Gallo (1). CS_Gomez (1). SF_Lindor.

Runners left in scoring position_Cleveland 3 (Lindor, Brantley 2); Texas 4 (Gomez, Napoli, Andrus, Profar). RISP_Cleveland 2 for 8; Texas 1 for 6.

Runners moved up_Naquin, Lindor 2, Santana, Diaz. FIDP_Lindor. GIDP_Lindor, Naquin.

Advertisement

DP_Texas 3 (Odor, Andrus, Napoli), (Odor, Profar), (Darvish, Lucroy, Napoli).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Kluber 6 6 5 5 3 6 109 7.50 Otero 2-3 0 0 0 0 0 6 0.00 Logan 1-3 1 0 0 0 1 7 0.00 Miller W, 1-0 1 0 0 0 0 2 14 0.00 Allen S, 1-1 1 1 0 0 0 3 19 0.00 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 6 1-3 4 4 4 5 4 98 5.68 Bush BS, 1-1 1 2-3 1 1 1 0 0 26 5.40 Dyson L, 0-1 2-3 4 3 3 0 0 23 40.50 Claudio 1-3 0 0 0 0 0 4 0.00

Inherited runners-scored_Bush 1-0. WP_Darvish 2.

Umpires_Home, Mike Winters; First, Mark Wegner; Second, Marty Foster; Third, Mike Muchlinski.

T_3:21. A_48,350 (48,114).