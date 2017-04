LPGA Tour Statistics

Through April 15 Scoring

1, So Yeon Ryu, 68.083. 2, Inbee Park, 68.833. 3, Lexi Thompson, 68.864. 4 (tie), In Gee Chun and Mirim Lee, 68.958. 6, Sung Hyun Park, 69.000. 7, Stacy Lewis, 69.143. 8, Anna Nordqvist, 69.200. 9, Ariya Jutanugarn, 69.219. 10, Cristie Kerr, 69.500.

Driving Distance

1, Lexi Thompson, 275.614. 2, Joanna Klatten, 274.500. 3, Jessica Korda, 274.000. 4, Brittany Lincicome, 273.917. 5, Sung Hyun Park, 273.150. 6, Suzann Pettersen, 272.167. 7, Maude-Aimee Leblanc, 269.875. 8, Yani Tseng, 269.731. 9, Sei Young Kim, 267.542. 10, Angel Yin, 267.389.

Greens in Regulation

1, So Yeon Ryu, 84.0%. 2, Lexi Thompson, 81.1%. 3, Ha Na Jang, 80.1%. 4, In Gee Chun, 79.9%. 5, Suzann Pettersen, 79.6%. 6, Sei Young Kim, 79.4%. 7, Inbee Park, 79.2%. 8, Anna Nordqvist, 78.9%. 9, Caroline Masson, 78.5%. 10, Mirim Lee, 78.0%.

Putts per GIR

1, Stephanie Meadow, 1.660. 2, Inbee Park, 1.690. 3, Jaye Marie Green, 1.694. 4, Stacy Lewis, 1.709. 5, Nicole Broch Larsen, 1.720. 6, Cristie Kerr, 1.721. 7, Hyo Joo Kim, 1.722. 8, Amy Yang, 1.722. 9, Mirim Lee, 1.724. 10, Catriona Matthew, 1.727.

Advertisement

Birdies

1, Ariya Jutanugarn, 145. 2, Stacy Lewis, 132. 3 (tie), Austin Ernst and Moriya Jutanugarn, 127. 5, Lizette Salas, 123. 6, Brooke M. Henderson, 120. 7, Sarah Jane Smith, 119. 8, Chella Choi, 117. 9, 4 tied with 116.

Eagles

1, Brittany Lincicome, 7. 2, Stacy Lewis, 5. 3 (tie), Pornanong Phatlum, Ha Na Jang, So Yeon Ryu, Jessica Korda, Katie Burnett and Nelly Korda, 4. 9, 16 tied with 3.

Sand Save Percentage

1, Lexi Thompson 84.62%. 2, Jacqui Concolino 83.33%. 3, Ariya Jutanugarn 74.07%. 4, Amy Anderson 72.73%. 5 (tie), Ai Miyazato, Mariajo Uribe, Ayako Uehara and Brooke Pancake, 71.43%. 9, Morgan Pressel, 70.83%. 10, Jennifer Song, 70.59%.

Rounds Under Par

1, So Yeon Ryu, 91.67%. 2, Lexi Thompson, 90.91%. 3 (tie), Inbee Park, Ariya Jutanugarn and Sei Young Kim, 87.50%. 6, Jessica Korda, 86.36%. 7, Sung Hyun Park, 85.00%. 8, Anna Nordqvist, 85.00%. 9, 2 tied with 83.33%.