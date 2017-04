Mariners 6, Marlins 1

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 4 0 1 0 0 1 .328 Prado 3b 3 0 1 0 0 0 .333 Riddle ss 1 0 0 0 0 1 .167 Yelich cf 4 1 2 1 0 0 .250 Stanton rf 4 0 1 0 0 1 .245 Ozuna dh 4 0 0 0 0 2 .373 Realmuto c 3 0 0 0 0 2 .366 Bour 1b 3 0 0 0 0 1 .133 Rojas ss-3b 3 0 0 0 0 0 .333 Suzuki lf 3 0 0 0 0 0 .067 Totals 32 1 5 1 0 8

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Dyson lf 3 2 1 1 1 0 .209 Haniger rf 4 0 1 0 0 1 .291 Cano 2b 4 1 2 3 0 0 .232 Cruz dh 4 1 1 1 0 2 .231 Seager 3b 3 0 0 0 1 1 .234 Motter ss 4 1 2 1 0 1 .321 Valencia 1b 3 0 0 0 1 1 .163 Martin cf 4 1 1 0 0 1 .130 Zunino c 3 0 0 0 0 0 .189 Totals 32 6 8 6 3 7

Miami 000 000 001—1 5 1 Seattle 300 210 00x—6 8 0

E_Koehler (1). LOB_Miami 4, Seattle 5. 2B_Dyson (3), Cano (4). HR_Yelich (3), off Scribner; Cano (2), off Koehler; Cruz (2), off Koehler; Motter (3), off Urena. RBIs_Yelich (9), Dyson (3), Cano 3 (11), Cruz (8), Motter (6). SB_Martin (4).

Runners left in scoring position_Miami 1 (Yelich); Seattle 3 (Cruz, Valencia 2). RISP_Miami 0 for 1; Seattle 3 for 7.

Runners moved up_Cruz, Haniger.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Koehler L, 0-1 4 7 5 5 3 5 88 5.40 Urena 4 1 1 1 0 2 53 2.25 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Miranda W, 1-1 7 4 0 0 0 5 97 3.06 Vincent 1 0 0 0 0 1 14 3.86 Scribner 1 1 1 1 0 2 13 12.27

Umpires_Home, Marty Foster; First, Mike Winters; Second, Mark Wegner; Third, Mike Muchlinski.

T_2:31. A_16,990 (47,476).