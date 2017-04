Mets 9, Marlins 8

New York AB R H BI BB SO Avg. Granderson cf 5 0 1 1 0 2 .212 Salas p 0 0 0 0 0 0 — Lagares cf 3 0 0 0 0 0 .000 Cabrera ss 8 0 1 0 0 1 .304 Cespedes lf 6 2 2 2 2 2 .275 Flores 1b-3b 7 2 2 1 0 1 .200 Bruce rf 7 1 3 0 0 0 .300 Walker 2b 7 1 1 0 0 0 .195 T.Rivera 3b 2 0 0 0 0 2 .000 Duda 1b 4 0 0 0 0 0 .250 Smoker p 0 0 0 0 0 0 — f-deGrom ph 1 0 0 0 0 1 .000 Robles p 0 0 0 0 0 0 — d’Arnaud c 6 3 4 4 1 0 .333 Gsellman p 1 0 0 0 0 0 .000 Edgin p 0 0 0 0 0 0 — a-Reyes ph 1 0 1 0 0 0 .079 Montero p 0 0 0 0 0 0 — Blevins p 0 0 0 0 0 0 — c-Conforto ph-cf 2 0 1 1 0 0 .417 Reed p 0 0 0 0 0 0 — R.Rivera 1b 2 0 0 0 0 2 .273 Totals 62 9 16 9 3 11

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 8 1 3 0 0 0 .293 Ellis c 6 2 1 0 1 3 .100 Yelich cf 5 2 1 1 3 3 .244 Stanton rf 6 1 1 1 1 2 .270 Bour 1b 7 0 1 1 1 1 .129 Ozuna lf 6 1 2 4 2 0 .389 Dietrich 3b 3 0 1 1 1 1 .261 Phelps p 0 0 0 0 0 0 .000 Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — d-Moore ph 1 0 0 0 0 0 .333 McGowan p 0 0 0 0 0 0 .000 Tazawa p 0 0 0 0 0 0 — e-Realmuto ph 1 0 0 0 0 0 .400 Wittgren p 1 0 0 0 0 1 .000 Conley p 0 0 0 0 0 0 .000 Rojas ss-3b 7 0 3 0 0 2 .286 Chen p 1 0 0 0 0 1 .250 Urena p 2 1 0 0 0 0 .000 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — b-Suzuki ph 1 0 0 0 0 1 .167 Riddle ss 2 0 0 0 0 1 .111 Totals 57 8 13 8 9 16

New York 042 010 010 000 000 1—9 16 0 Miami 400 040 000 000 000 0—8 13 0

a-singled for Edgin in the 6th. b-struck out for Barraclough in the 7th. c-doubled, advanced to 3rd for Blevins in the 8th. d-grounded out for Ziegler in the 9th. e-flied out for Tazawa in the 12th. f-struck out for Smoker in the 15th.

LOB_New York 9, Miami 13. 2B_Conforto (1), Bour (2). 3B_d’Arnaud (1). HR_Cespedes (5), off Chen; Flores (2), off Chen; Cespedes (6), off Urena; d’Arnaud (2), off Conley; Ozuna (4), off Gsellman. RBIs_Granderson (3), Cespedes 2 (10), Flores (3), d’Arnaud 4 (9), Conforto (4), Yelich (4), Stanton (7), Bour (3), Ozuna 4 (16), Dietrich (4). SF_Stanton. S_Gsellman, Ellis, Riddle.

Runners left in scoring position_New York 3 (Granderson, Cabrera, Conforto); Miami 5 (Ellis, Yelich, Bour, Suzuki 2). RISP_New York 4 for 11; Miami 4 for 13.

Advertisement

Runners moved up_Duda. GIDP_Flores.

DP_Miami 1 (Riddle, Gordon, Bour).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Gsellman 4 2-3 5 8 8 3 5 97 9.28 Edgin 1-3 2 0 0 1 0 6 4.15 Montero 1 1-3 3 0 0 1 2 34 6.00 Blevins 2-3 0 0 0 1 1 9 0.00 Salas 2 1 0 0 1 1 22 0.00 Reed 2 0 0 0 0 0 16 1.29 Smoker 3 1 0 0 1 5 38 3.38 Robles W, 2-0 2 1 0 0 1 2 34 3.86 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Chen 3 7 6 6 0 3 56 7.00 Urena 3 3 1 1 0 2 36 2.25 Barraclough H, 2 1 1 0 0 0 1 21 1.80 Phelps BS, 2-2 1 2 1 1 0 1 23 6.00 Ziegler 1 0 0 0 1 0 12 1.50 McGowan 2 1 0 0 2 0 26 0.00 Tazawa 1 0 0 0 0 0 15 6.75 Wittgren 3 0 0 0 0 3 45 2.70 Conley L, 1-1 1 2 1 1 0 1 19 3.00

Inherited runners-scored_Edgin 2-2, Blevins 2-0. WP_Barraclough 2.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Lance Barksdale; Second, John Tumpane; Third, Ted Barrett.

T_5:38. A_23,192 (36,742).