NASCAR Xfinity My Bariatric Solutions 300 Results

Saturday At Texas Motor Speedway Fort Worth, Texas Lap length: 1.5 miles (Starting position in parentheses)

1. (2) Erik Jones, Toyota, 200 laps.

2. (4) Ryan Blaney, Ford, 200.

3. (14) Kevin Harvick, Ford, 200.

4. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 200.

5. (6) Cole Custer, Ford, 200.

6. (8) Darrell Wallace Jr., Ford, 200.

7. (5) William Byron, Chevrolet, 200.

8. (12) Ty Dillon, Chevrolet, 200.

9. (19) Matt Tifft, Toyota, 200.

10. (10) Elliott Sadler, Chevrolet, 199.

11. (9) Ryan Reed, Ford, 199.

12. (15) Daniel Suarez, Toyota, 199.

13. (20) Justin Allgaier, Chevrolet, 199.

14. (16) Spencer Gallagher, Chevrolet, 199.

15. (13) Brandon Jones, Chevrolet, 199.

16. (18) Blake Koch, Chevrolet, 198.

17. (23) Dakoda Armstrong, Toyota, 198.

18. (17) Ryan Sieg, Chevrolet, 198.

19. (24) Brendan Gaughan, Chevrolet, 198.

20. (34) Michael Annett, Chevrolet, 197.

21. (28) Jeremy Clements, Chevrolet, 197.

22. (27) JJ Yeley, Toyota, 197.

23. (22) Ross Chastain, Chevrolet, 197.

24. (38) David Starr, Chevrolet, 196.

25. (29) Ray Black Jr., Chevrolet, 195.

26. (35) Joey Gase, Chevrolet, 195.

27. (30) BJ McLeod, Chevrolet, 194.

28. (33) Alex Labbe, Chevrolet, 194.

29. (21) Jeb Burton, Toyota, 192.

30. (32) Garrett Smithley, Chevrolet, 188.

31. (37) Timmy Hill, Chevrolet, 179.

32. (7) Daniel Hemric, Chevrolet, 172.

33. (11) Tyler Reddick, Chevrolet, 148.

34. (1) Joey Logano, Ford, engine, 145.

35. (36) Harrison Rhodes, Chevrolet, clutch, 137.

36. (40) Jeff Green, Chevrolet, suspension, 114.

37. (25) Brennan Poole, Chevrolet, accident, 66.

38. (26) Casey Mears, Ford, rear gear, 50.

39. (39) Carl Long, Toyota, steering, 24.

40. (31) Jordan Anderson, Chevrolet, electrical, 17.

Average Speed of Race Winner: 131.563 mph.

Time of Race: 2 hours, 16 minutes, 49 seconds.

Margin of Victory: 0.512 Seconds.

Caution Flags: 6 for 31 laps.

Lead Changes: 11 among 7 drivers.

Lap Leaders: J. Logano 1-19; E. Jones 20-48; W. Byron 49-57; D. Suarez 58-59; R. Blaney 60-84; W. Byron 85-92; E. Jones 93-130; R. Blaney 131-148; D. Wallace Jr. 149; B. Jones 150-154; D. Suarez 155; E. Jones 156-200.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): E. Jones 3 times for 112 laps; R. Blaney 2 times for 43 laps; J. Logano 1 time for 19 laps; W. Byron 2 times for 17 laps; B. Jones 1 time for 5 laps; D. Suarez 2 times for 3 laps; D. Wallace Jr. 1 time for 1 lap.