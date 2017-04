Pirates 6, Cubs 1

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Mercer ss 4 1 1 1 1 0 .195 Marte cf 5 0 0 0 0 2 .260 McCutchen rf 4 0 1 1 0 0 .250 Freese 1b-3b 3 0 0 0 1 0 .344 Cervelli c 4 0 1 0 0 1 .231 Harrison 3b-2b 2 1 0 0 0 0 .270 Gosselin 2b 2 0 0 0 0 1 .083 b-Jaso ph-1b 0 2 0 0 2 0 .000 Frazier lf 4 1 3 3 0 0 .343 Taillon p 2 0 0 0 0 0 .000 c-Bell ph 0 0 0 0 1 0 .156 1-Hanson pr 0 1 0 0 0 0 .286 Rivero p 0 0 0 0 0 0 — d-Kuhl ph 0 0 0 0 1 0 .000 LeBlanc p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 6 6 5 6 4

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 3 0 2 0 1 0 .244 Uehara p 0 0 0 0 0 0 — Rondon p 0 0 0 0 0 0 — Grimm p 0 0 0 0 0 0 — Bryant 3b 4 0 0 0 0 0 .229 Rizzo 1b-2b-1b 3 0 1 0 1 0 .277 Zobrist rf-lf 3 0 1 0 1 1 .184 Russell ss 4 0 0 0 0 2 .250 Heyward cf-rf 4 1 1 0 0 0 .286 Contreras c 4 0 0 0 0 2 .222 Lester p 2 0 0 0 0 1 .000 a-La Stella ph 1 0 1 1 0 0 .250 Almora cf 1 0 0 0 0 0 .429 Baez 2b-1b-2b 4 0 1 0 0 1 .226 Totals 33 1 7 1 3 7

Pittsburgh 000 000 033—6 6 1 Chicago 000 000 100—1 7 2

a-doubled for Lester in the 7th. b-walked for Gosselin in the 8th. c-walked for Taillon in the 8th. d-walked for Rivero in the 9th.

1-ran for Bell in the 8th.

E_Mercer (2), Russell (2), Heyward (1). LOB_Pittsburgh 5, Chicago 8. 2B_Frazier (2), Baez (2), La Stella (1). 3B_McCutchen (1). HR_Frazier (1), off Grimm. RBIs_Mercer (4), McCutchen (7), Frazier 3 (4), La Stella (1). SB_Harrison (2). CS_Mercer (1), Harrison (1).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Freese, Cervelli 2, Harrison); Chicago 5 (Bryant, Rizzo 2, Zobrist, Russell). RISP_Pittsburgh 2 for 8; Chicago 1 for 8.

Runners moved up_Freese. GIDP_Mercer, Taillon, Russell.

DP_Pittsburgh 3 (Harrison, Gosselin, Freese), (Harrison, Gosselin, Freese), (Mercer, Gosselin, Freese); Chicago 3 (Contreras, Baez), (Rizzo, Russell, Baez), (Baez, Russell, Rizzo).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Taillon W, 1-0 7 7 1 0 3 6 108 0.90 Rivero H, 5 1 0 0 0 0 1 12 1.12 LeBlanc 1 0 0 0 0 0 11 4.70 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester 7 3 0 0 2 3 103 1.00 Uehara L, 0-1 0 2 3 2 2 0 17 3.18 Rondon 1 0 0 0 0 0 11 1.69 Grimm 1 1 3 3 2 1 27 9.53

Uehara pitched to 4 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Rondon 3-2. HBP_Lester (Harrison), Grimm (Harrison). WP_Grimm.

Umpires_Home, Joe West; First, Hunter Wendelstedt; Second, Andy Fletcher; Third, Alan Porter.

T_3:02. A_39,422 (41,072).