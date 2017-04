Rangers 8, Angels 3

Texas AB R H BI BB SO Avg. Gomez cf 5 1 1 1 0 1 .139 Choo dh 5 1 2 1 0 1 .258 Mazara rf 5 1 1 2 0 2 .368 Napoli 1b 4 0 0 0 0 1 .171 Rua 1b 0 0 0 0 0 0 .154 Odor 2b 5 0 1 0 0 0 .250 Andrus ss 4 2 2 0 0 0 .353 Gallo 3b 3 1 1 0 1 1 .207 Chirinos c 4 2 2 3 0 0 .400 Profar lf 2 0 1 1 2 1 .143 Totals 37 8 11 8 3 7

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Escobar 3b 4 0 0 0 0 2 .366 Calhoun rf 3 0 1 0 0 2 .316 Revere cf 1 0 0 0 0 0 .214 Trout cf 2 0 2 0 1 0 .333 Cron 1b 1 0 0 0 0 0 .304 Pujols dh 4 1 1 0 0 1 .200 Simmons ss 3 0 1 0 0 0 .343 Pennington ss 0 0 0 0 1 0 .333 Maybin lf-rf 3 1 0 0 1 1 .231 Marte 1b-lf 4 0 0 0 0 2 .250 Espinosa 2b 4 1 2 3 0 1 .229 Perez c 4 0 0 0 0 2 .100 Totals 33 3 7 3 3 11

Texas 122 003 000—8 11 0 Los Angeles 000 000 003—3 7 3

E_Simmons (2), Maybin (1), Perez (2). LOB_Texas 6, Los Angeles 6. 2B_Andrus (4), Chirinos (1). HR_Gomez (3), off Nolasco; Mazara (3), off Nolasco; Espinosa (3), off Hauschild. RBIs_Gomez (4), Choo (2), Mazara 2 (11), Chirinos 3 (6), Profar (2), Espinosa 3 (12). SB_Andrus (1), Gallo (2), Trout (1), Maybin (1). CS_Andrus (1).

Runners left in scoring position_Texas 2 (Gomez, Napoli); Los Angeles 5 (Calhoun, Pujols, Simmons 2, Perez). RISP_Texas 4 for 11; Los Angeles 1 for 10.

Runners moved up_Pujols, Escobar. GIDP_Choo, Maybin.

DP_Texas 1 (Odor, Andrus, Napoli); Los Angeles 1 (Espinosa, Pennington, Cron).

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Darvish W, 1-1 7 5 0 0 2 10 103 2.33 Hauschild 2 2 3 3 1 1 33 12.00 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Nolasco L, 0-2 5 8 5 5 0 7 97 5.40 Wright 4 3 3 3 3 0 65 6.75

WP_Darvish, Nolasco, Wright.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Brian O’Nora; Second, Scott Barry; Third, Stu Scheurwater.

T_3:14. A_30,255 (43,250).