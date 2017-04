Reds 7, Pirates 1

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 2 3 0 0 0 .346 Peraza ss 5 1 2 0 0 0 .259 Votto 1b 4 1 0 0 1 1 .192 Duvall lf 4 1 1 2 1 0 .333 Suarez 3b 2 1 1 2 3 0 .350 Schebler rf 3 0 0 1 1 0 .211 a-Kivlehan ph-rf 1 0 0 0 0 1 .125 Gennett 2b 4 1 1 2 0 0 .133 Barnhart c 4 0 0 0 0 0 .250 Finnegan p 1 0 0 0 0 0 .000 Lorenzen p 1 0 0 0 0 0 .500 Reed p 1 0 0 0 0 1 .000 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 7 8 7 6 3

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Mercer ss 3 0 0 0 1 2 .217 Marte cf 4 0 1 0 0 2 .360 McCutchen rf 4 1 1 0 0 0 .167 Bastardo p 0 0 0 0 0 0 — Polanco lf 4 0 1 0 0 2 .269 Freese 3b 3 0 0 0 1 2 .286 Cervelli c 2 0 0 1 2 1 .211 Bell 1b 4 0 1 0 0 1 .235 Frazier 2b 3 0 0 0 1 0 .300 Glasnow p 0 0 0 0 0 0 — LeBlanc p 3 0 0 0 0 2 .000 Jaso rf 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 31 1 4 1 5 13

Cincinnati 320 010 010—7 8 0 Pittsburgh 001 000 000—1 4 2

a-struck out for Schebler in the 9th.

E_Cervelli (1), Frazier (1). LOB_Cincinnati 8, Pittsburgh 8. HR_Suarez (2), off LeBlanc; Gennett (2), off Bastardo. RBIs_Duvall 2 (6), Suarez 2 (4), Schebler (5), Gennett 2 (5), Cervelli (3). SB_Hamilton 2 (4), Peraza (2), Duvall (1), Suarez (1). S_Finnegan.

Runners left in scoring position_Cincinnati 6 (Hamilton, Schebler 2, Barnhart, Kivlehan 2); Pittsburgh 5 (Marte 2, Freese, LeBlanc 2). RISP_Cincinnati 1 for 10; Pittsburgh 0 for 9.

Runners moved up_Peraza, Votto.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Finnegan 2 4 1 1 5 4 69 1.00 Lorenzen W, 1-0 3 0 0 0 0 3 32 0.00 Reed 3 0 0 0 0 4 35 0.00 Peralta 1 0 0 0 0 2 13 0.00 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Glasnow L, 0-1 1 2-3 4 5 5 5 1 64 27.00 LeBlanc 5 1-3 1 1 1 0 0 64 6.35 Bastardo 2 3 1 1 1 2 39 13.50

Finnegan pitched to 4 batters in the 3rd.

Inherited runners-scored_Lorenzen 3-0, LeBlanc 2-0.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Mike DiMuro; Second, Tripp Gibson; Third, Brian Gorman.

T_3:05. A_28,264 (38,362).