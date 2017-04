Rockies 3, Padres 2

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 4 2 2 1 0 2 .343 Jankowski lf 4 0 1 0 0 2 .148 Myers 1b 3 0 1 1 0 1 .378 Solarte 2b 3 0 0 0 1 0 .303 1-Cordoba pr 0 0 0 0 0 0 .333 Schimpf 3b 3 0 0 0 1 1 .130 Renfroe rf 4 0 0 0 0 2 .250 Hedges c 4 0 0 0 0 1 .000 Aybar ss 3 0 1 0 0 0 .217 Weaver p 2 0 0 0 0 1 .000 a-Sardinas ph 1 0 0 0 0 0 .111 Diaz p 0 0 0 0 0 0 — Stammen p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 2 5 2 2 10

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 3 1 1 1 1 0 .229 LeMahieu 2b 4 0 0 0 0 0 .188 Gonzalez rf 4 1 1 1 0 0 .188 Arenado 3b 4 1 1 1 0 1 .324 Parra lf 3 0 0 0 0 0 .375 Reynolds 1b 2 0 0 0 1 1 .323 Adames ss 3 0 0 0 0 2 .000 Ottavino p 0 0 0 0 0 0 — Holland p 0 0 0 0 0 0 — Wolters c 3 0 1 0 0 0 .278 Senzatela p 2 0 0 0 0 2 .000 b-Story ph-ss 1 0 0 0 0 1 .143 Totals 29 3 4 3 2 7

San Diego 100 001 000—2 5 2 Colorado 000 101 10x—3 4 0

a-out on fielder’s choice for Weaver in the 7th. b-struck out for Senzatela in the 7th.

1-ran for Solarte in the 9th.

E_Margot (1), Diaz (1). LOB_San Diego 5, Colorado 4. 2B_Wolters (1). 3B_Myers (2). HR_Margot (3), off Senzatela; Gonzalez (1), off Weaver; Blackmon (2), off Weaver; Arenado (3), off Diaz. RBIs_Margot (5), Myers (8), Blackmon (6), Gonzalez (2), Arenado (5). SF_Myers.

Runners left in scoring position_San Diego 3 (Schimpf, Hedges, Sardinas); Colorado 3 (Blackmon, Arenado, Story). RISP_San Diego 0 for 5; Colorado 0 for 4.

Runners moved up_Gonzalez.

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Weaver 6 3 2 2 0 5 74 4.91 Diaz L, 1-1 1 1 1 1 1 1 20 2.08 Stammen 1 0 0 0 1 1 17 0.00 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela W, 1-0 7 5 2 2 1 5 94 1.50 Ottavino H, 4 1 0 0 0 0 3 14 1.93 Holland S, 5-5 1 0 0 0 1 2 19 0.00

WP_Holland.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Laz Diaz; Second, Doug Eddings; Third, Cory Blaser.

T_2:24. A_20,664 (50,398).