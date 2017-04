Rockies 7, Brewers 5

Colorado Milwaukee ab r h bi ab r h bi Blckmon cf 5 0 0 1 Villar 2b 4 1 1 2 LMahieu 2b 4 0 0 0 Thames 1b 4 1 1 2 C.Gnzal rf 4 0 0 0 Braun lf 4 0 0 0 Arenado 3b 3 2 2 0 T.Shaw 3b 4 0 2 1 Story ss 4 1 1 0 Do.Sntn rf 2 0 0 0 Parra lf 4 0 2 1 K.Brxtn cf 3 0 0 0 Mar.Ryn 1b 3 2 2 3 Bandy c 4 1 1 0 Wolters c 4 2 2 0 Arcia ss 3 1 1 0 J.Gray p 2 0 0 0 Ju.Grra p 0 0 0 0 Oberg p 0 0 0 0 Milone p 0 0 0 0 Estevez p 0 0 0 0 Aguilar ph 1 1 1 0 Crdullo ph 0 0 0 0 C.Trres p 0 0 0 0 Dunn p 0 0 0 0 Nwnhuis ph 1 0 0 0 Ottvino p 0 0 0 0 Marinez p 0 0 0 0 Amrista ph 1 0 1 1 Knebel p 0 0 0 0 G.Hllnd p 0 0 0 0 J.Brnes p 0 0 0 0 H.Perez ph 1 0 0 0 J.Hghes p 0 0 0 0 Totals 34 7 10 6 Totals 31 5 7 5

Colorado 020 200 201—7 Milwaukee 000 050 000—5

E_Villar (), Bandy 2 (). DP_Colorado 2, Milwaukee 1. LOB_Colorado 3, Milwaukee 7. 2B_Story, Mar.Reynolds, Amarista, Villar, Thames, T.Shaw. HR_Mar.Reynolds. SB_Blackmon, Do.Santana, K.Broxton. CS_Mar.Reynolds, Braun. S_Ju.Guerra.

IP H R ER BB SO Colorado Gray 4 6 5 5 2 7 Oberg 1 1 0 0 0 1 Estevez W,- 1 0 0 0 0 1 Dunn H, 1 0 0 0 1 2 Ottavino H, 1 0 0 0 2 3 Holland S,0-0 1 0 0 0 1 0 Milwaukee Guerra 3 1 2 2 0 4 Milone 2 3 2 2 0 2 Torres H, 1 1 0 0 0 0 Marinez L,- H, 1-3 3 2 1 1 0 Knebel BS,0 2-3 0 0 0 0 1 Barnes 1 0 0 0 0 1 Hughes 1 2 1 0 1 0

J.Gray pitched to 5 batters in the 5th

HBP_by Guerra (Arenado), by Oberg (Santana).

Umpires_Home, Joe West; First, Hunter Wendelstedt; Second, Andy Fletcher; Third, Alan Porter.

T_3:26. A_43,336 (41,900).