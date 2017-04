Athletics 9, Mariners 6

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Dyson lf 4 1 2 2 0 1 .222 Haniger rf 4 0 0 0 1 1 .303 Cano 2b 4 0 1 1 0 0 .242 Cruz dh 4 1 1 0 0 1 .238 Seager 3b 4 0 0 0 0 3 .228 Motter ss 4 2 2 2 0 0 .282 Valencia 1b 3 1 1 0 1 1 .164 Martin cf 3 1 0 0 1 0 .111 Zunino c 3 0 1 1 1 1 .205 Totals 33 6 8 6 4 8

Oakland AB R H BI BB SO Avg. R.Davis cf 5 2 2 1 0 0 .214 Casilla p 0 0 0 0 0 0 — Rosales ss 4 1 1 2 0 2 .296 Lowrie 2b 4 1 2 0 0 1 .264 K.Davis lf 2 1 0 0 2 2 .310 Healy 1b 3 1 3 2 1 0 .268 Alonso 1b 0 0 0 0 0 0 .275 Plouffe 3b 4 1 1 3 0 3 .216 Pinder dh 2 0 0 0 0 1 .333 a-Joyce ph-dh-rf 2 0 0 0 0 1 .150 Phegley c 4 1 1 0 0 0 .222 Decker rf-cf 2 1 1 0 1 1 .400 Totals 32 9 11 8 4 11

Seattle 120 002 001—6 8 2 Oakland 003 021 30x—9 11 0

a-struck out for Pinder in the 5th.

E_Haniger (1), Martin (1). LOB_Seattle 5, Oakland 5. 2B_Cruz (4), Motter (5), Valencia (3), Zunino (4), Lowrie (4), Healy (4), Phegley (2). HR_Motter (4), off Montas; Plouffe (3), off Altavilla. RBIs_Dyson 2 (5), Cano (12), Motter 2 (8), Zunino (2), R.Davis (7), Rosales 2 (5), Healy 2 (7), Plouffe 3 (8). SB_K.Davis (1). SF_Dyson, Rosales. S_Decker.

Runners left in scoring position_Seattle 1 (Zunino); Oakland 2 (Plouffe, Joyce). RISP_Seattle 4 for 9; Oakland 4 for 10.

Runners moved up_Haniger, Martin, R.Davis. GIDP_Haniger, R.Davis.

DP_Seattle 1 (Seager, Cano, Valencia); Oakland 1 (Lowrie, Healy).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Paxton 4 1-3 9 5 5 1 8 91 1.78 Scribner L, 0-2 1 2-3 1 1 1 0 3 29 10.13 Altavilla 1 1 3 3 2 0 27 7.36 Marshall 1 0 0 0 1 0 12 1.59 Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Valdez 4 5 3 3 2 4 76 6.75 Montas 1 1-3 2 2 2 0 3 25 4.66 Dull W, 1-1 1 1-3 0 0 0 1 0 16 3.86 Doolittle H, 3 1-3 0 0 0 0 0 6 3.60 Madson 1 0 0 0 0 1 17 1.50 Casilla 1 1 1 1 1 0 14 3.86

Inherited runners-scored_Scribner 2-0, Doolittle 1-0. WP_Paxton. PB_Phegley (1).

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Vic Carapazza; Second, Mark Ripperger; Third, Tom Hallion.

T_3:09. A_10,707 (37,090).