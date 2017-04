Brewers 11, Reds 7

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 4 0 1 0 1 0 .227 Peraza 2b 5 0 1 1 0 1 .215 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .250 Votto 1b 3 1 1 0 2 1 .233 Duvall lf 5 0 0 0 0 1 .222 Suarez 3b 5 2 0 0 0 0 .343 Schebler rf 5 1 2 4 0 2 .191 Cozart ss 3 3 2 0 2 1 .386 Turner c 3 0 2 2 1 0 .222 d-Barnhart ph 1 0 0 0 0 1 .269 Garrett p 2 0 0 0 0 1 .000 Hernandez p 1 0 0 0 0 0 .000 Storen p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Gennett ph-2b 1 0 0 0 0 1 .286 Totals 38 7 9 7 6 9

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Villar 2b 4 1 0 0 1 1 .176 Thames 1b-lf 3 3 2 3 2 0 .373 Braun lf 3 1 1 1 0 0 .299 a-Aguilar ph-1b 2 0 0 1 0 1 .250 Santana rf 3 2 0 0 2 1 .183 Pina c 4 1 2 1 0 1 .439 Perez 3b 4 2 2 4 0 0 .209 Broxton cf 4 0 0 0 0 1 .161 Arcia ss 4 1 1 0 0 0 .212 Garza p 2 0 1 1 0 1 .500 Marinez p 1 0 0 0 0 1 .000 Drake p 0 0 0 0 0 0 — Torres p 0 0 0 0 0 0 — Knebel p 0 0 0 0 0 0 — c-Franklin ph 1 0 0 0 0 1 .100 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 11 9 11 5 8

Cincinnati 013 001 011— 7 9 1 Milwaukee 422 200 01x—11 9 4

a-struck out for Braun in the 6th. b-struck out for Storen in the 8th. c-advanced to 1st on strikeout for Knebel in the 8th. d-struck out for Turner in the 9th.

E_Cozart (2), Pina 2 (2), Arcia 2 (2). LOB_Cincinnati 10, Milwaukee 5. 2B_Votto (5), Schebler (3), Cozart (6), Turner 2 (3), Braun (4), Perez (3). 3B_Cozart (4). HR_Schebler (5), off Garza; Thames (9), off Garrett; Perez (2), off Garrett; Thames (10), off Garrett. RBIs_Peraza (5), Schebler 4 (13), Turner 2 (3), Thames 3 (17), Braun (14), Pina (6), Perez 4 (8), Garza (1), Aguilar (4). SB_Hamilton (10), Votto (1), Santana (3), Perez (1).

Runners left in scoring position_Cincinnati 8 (Hamilton 2, Votto 2, Suarez 3, Barnhart); Milwaukee 5 (Villar, Santana 2, Broxton, Arcia). RISP_Cincinnati 4 for 17; Milwaukee 4 for 14.

Runners moved up_Hernandez, Santana, Villar, Aguilar.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Garrett L, 2-2 3 1-3 8 10 9 4 1 80 5.09 Hernandez 2 2-3 0 0 0 0 5 30 0.00 Storen 1 0 0 0 0 1 11 0.96 Lorenzen 1 1 1 1 1 1 23 6.00 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Garza 4 4 4 1 3 4 93 2.25 Marinez 1 1-3 1 1 1 1 1 26 4.50 Drake 2-3 0 0 0 0 0 9 2.57 Torres W, 1-2 1 1 0 0 0 0 18 4.15 Knebel 1 2 1 1 2 2 29 1.93 Barnes 1 1 1 0 0 2 17 0.00

Inherited runners-scored_Hernandez 1-0, Drake 1-0. WP_Lorenzen 2.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Jim Wolf; Second, Chad Whitson; Third, Greg Gibson.

T_3:24. A_23,943 (41,900).