Cubs 12, Reds 8

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 3 1 0 0 2 1 .234 Uehara p 0 0 0 0 0 0 — Grimm p 0 0 0 0 0 0 — Edwards p 0 0 0 0 0 0 .000 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 Bryant 3b 4 2 1 0 1 2 .229 Rizzo 1b 4 3 2 3 1 1 .299 Russell ss 4 1 0 0 1 2 .242 Contreras c 4 3 3 4 0 1 .275 Heyward rf 4 2 2 4 1 1 .300 Baez 2b 4 0 0 0 1 3 .213 Arrieta p 3 0 1 1 0 1 .182 b-Jay ph-lf 2 0 0 0 0 1 .333 Almora cf 4 0 0 0 1 0 .290 Totals 36 12 9 12 8 13

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Peraza 2b 5 2 2 0 0 1 .229 Gennett rf 4 1 2 0 0 0 .297 Stephenson p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Alcantara ph 1 1 1 0 0 0 .133 Votto 1b 5 2 3 5 0 0 .239 Duvall lf 5 0 1 1 0 4 .239 Suarez 3b 5 2 3 2 0 1 .367 Schebler cf 4 0 0 0 0 2 .153 Cozart ss 4 0 1 0 0 2 .370 Barnhart c 4 0 1 0 0 1 .298 Reed p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Ervin ph 1 0 0 0 0 0 .000 Bonilla p 1 0 0 0 0 0 .000 c-Kivlehan ph-rf 2 0 0 0 0 2 .333 Totals 41 8 14 8 0 13

Chicago 340 013 001—12 9 1 Cincinnati 410 000 012— 8 14 0

a-out on fielder’s choice for Reed in the 2nd. b-lined out for Arrieta in the 7th. c-struck out for Bonilla in the 7th. d-singled for Stephenson in the 9th.

E_Baez (3). LOB_Chicago 6, Cincinnati 6. 2B_Bryant (6), Rizzo (5), Contreras (4), Gennett (3), Votto (4), Cozart (5). 3B_Arrieta (1). HR_Rizzo (3), off Reed; Contreras (2), off Reed; Heyward (2), off Bonilla; Votto (6), off Arrieta; Suarez (4), off Arrieta; Suarez (5), off Grimm. RBIs_Rizzo 3 (9), Contreras 4 (10), Heyward 4 (10), Arrieta (1), Votto 5 (14), Duvall (14), Suarez 2 (12).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Schwarber, Bryant, Arrieta, Almora); Cincinnati 3 (Votto, Duvall, Barnhart). RISP_Chicago 4 for 13; Cincinnati 3 for 7.

FIDP_Cozart.

DP_Chicago 1 (Heyward, Rizzo).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta W, 3-0 6 8 5 4 0 8 101 3.65 Uehara 1 1 0 0 0 1 11 2.35 Grimm 2-3 2 1 1 0 2 19 8.22 Edwards 1-3 0 0 0 0 1 3 0.00 Duensing 1 3 2 2 0 1 23 10.13 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Reed L, 1-1 2 4 7 7 5 3 69 6.30 Bonilla 5 3 4 4 3 6 86 7.20 Stephenson 2 2 1 1 0 4 37 5.59

Inherited runners-scored_Edwards 1-0. HBP_Bonilla (Contreras). WP_Reed 2, Bonilla, Stephenson, Duensing. PB_Barnhart (1).

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Doug Eddings; Second, Cory Blaser; Third, Jeff Nelson.

T_03:24. A_27,189 (42,319).