Marlins 6, Padres 3

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 4 1 1 0 1 1 .293 Prado 3b 5 1 2 1 0 0 .333 Yelich cf 5 1 0 0 0 1 .257 Stanton rf 5 2 2 3 0 0 .277 Ozuna lf 5 0 0 0 0 2 .309 Realmuto c 5 0 2 0 0 0 .351 Dietrich 1b 4 0 1 0 0 1 .231 Rojas ss 2 0 0 0 0 0 .268 Hechavarria ss 2 0 0 0 0 1 .160 Straily p 2 0 0 0 0 1 .000 a-Suzuki ph 1 0 0 0 0 0 .190 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — d-Bour ph 1 1 1 0 0 0 .190 Tazawa p 0 0 0 0 0 0 — Ramos p 0 0 0 0 0 0 — Totals 41 6 9 4 1 7

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 5 0 2 0 0 0 .270 Aybar ss 5 0 0 0 0 1 .157 Myers 1b 5 1 2 0 0 2 .360 Solarte 2b 3 1 1 0 2 2 .239 Hedges c 5 1 1 3 0 2 .179 Schimpf 3b 5 0 0 0 0 3 .109 Renfroe rf 4 0 1 0 1 2 .250 Jankowski lf 3 0 0 0 0 2 .160 e-Bethancourt ph 1 0 0 0 0 1 .143 Weaver p 2 0 0 0 0 2 .000 Hand p 0 0 0 0 0 0 — Buchter p 0 0 0 0 0 0 — b-Sardinas ph 1 0 0 0 0 0 .158 Maurer p 0 0 0 0 0 0 — Quackenbush p 0 0 0 0 0 0 — c-Sanchez ph 0 0 0 0 1 0 .000 Torres p 0 0 0 0 0 0 — Diaz p 0 0 0 0 0 0 — Totals 39 3 7 3 4 17

Miami 010 001 000 04—6 9 0 San Diego 000 200 000 01—3 7 2

a-flied out for Straily in the 8th. b-grounded out for Buchter in the 8th. c-pinch hit for Quackenbush in the 10th. d-singled for Ziegler in the 11th. e-struck out for Jankowski in the 11th.

E_Renfroe (4), Torres (1). LOB_Miami 3, San Diego 8. 2B_Margot (5), Solarte (4). HR_Stanton (6), off Weaver; Prado (1), off Weaver; Stanton (7), off Diaz; Hedges (5), off Straily. RBIs_Prado (1), Stanton 3 (14), Hedges 3 (11). SB_Gordon (4), Myers (1). S_Jankowski.

Runners left in scoring position_Miami 1 (Prado); San Diego 4 (Aybar, Solarte, Schimpf, Bethancourt). RISP_Miami 0 for 1; San Diego 2 for 12.

LIDP_Dietrich.

DP_San Diego 2 (Solarte, Myers), (Solarte, Aybar, Myers).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Straily 7 4 2 2 0 14 97 3.92 Barraclough 2 1 0 0 1 1 22 0.90 Ziegler W, 1-0 1 0 0 0 2 0 11 1.00 Tazawa 0 1 1 1 1 0 10 6.75 Ramos S, 3-3 1 1 0 0 0 2 17 3.86 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Weaver 6 4 2 2 1 3 85 3.91 Hand 1 1 0 0 0 1 11 1.00 Buchter 1 0 0 0 0 0 14 3.52 Maurer 1 0 0 0 0 1 14 3.52 Quackenbush 1 0 0 0 0 2 14 0.00 Torres L, 1-1 1-3 3 3 3 0 0 10 7.56 Diaz 2-3 1 1 1 0 0 9 5.68

Tazawa pitched to 2 batters in the 11th.

Inherited runners-scored_Ramos 2-1, Diaz 1-1. WP_Tazawa.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Paul Emmel; Second, Quinn Wolcott; Third, Scott Barry.

T_3:13. A_39,313 (42,302).