Nationals 6, Mets 3

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton cf-lf 2 1 0 0 1 0 .284 Turner ss 4 1 1 0 0 0 .214 Harper rf 4 2 2 0 0 1 .400 Zimmerman 1b 3 1 2 2 1 1 .387 Murphy 2b 4 1 1 4 0 1 .324 Rendon 3b 4 0 0 0 0 1 .215 Werth lf 3 0 0 0 0 1 .271 Taylor cf 1 0 0 0 0 1 .071 Wieters c 4 0 0 0 0 2 .255 Scherzer p 3 0 0 0 0 0 .111 Perez p 0 0 0 0 0 0 — Glover p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 6 6 6 2 8

New York AB R H BI BB SO Avg. Conforto lf 4 2 3 1 0 1 .361 Cabrera ss 4 0 0 0 0 1 .267 Bruce 1b 4 0 1 0 0 1 .271 Walker 2b 3 1 1 2 1 1 .206 Granderson rf 4 0 0 0 0 1 .149 Reyes 3b 4 0 1 0 0 0 .104 Plawecki c 3 0 0 0 0 1 .000 Lagares cf 3 0 0 0 0 2 .111 Wheeler p 2 0 0 0 0 1 .125 Smoker p 0 0 0 0 0 0 — a-d’Arnaud ph 1 0 0 0 0 1 .244 Familia p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 3 6 3 1 10

Washington 400 000 020—6 6 0 New York 102 000 000—3 6 0

a-struck out for Smoker in the 8th.

LOB_Washington 2, New York 3. HR_Murphy (3), off Wheeler; Zimmerman (6), off Smoker; Conforto (4), off Scherzer; Walker (2), off Scherzer. RBIs_Zimmerman 2 (16), Murphy 4 (14), Conforto (8), Walker 2 (8).

Runners left in scoring position_New York 1 (Reyes). RISP_Washington 2 for 3; New York 0 for 1.

Runners moved up_Granderson. GIDP_Turner, Cabrera.

DP_Washington 1 (Zimmerman, Turner); New York 1 (Cabrera, Walker, Bruce).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer W, 3-1 8 5 3 3 1 9 110 1.95 Perez 0 1 0 0 0 0 2 6.75 Glover S, 2-3 1 0 0 0 0 1 17 2.35 New York IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler L, 1-2 7 4 4 4 2 6 101 5.40 Smoker 1 2 2 2 0 0 18 4.66 Familia 1 0 0 0 0 2 11 0.00

Perez pitched to 1 batter in the 9th.

Inherited runners-scored_Glover 1-0. HBP_Wheeler (Eaton).

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Chris Guccione; Second, Dana DeMuth; Third, Carlos Torres.

T_2:43. A_27,044 (41,922).