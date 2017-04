Padres 4, Diamondbacks 1

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Pollock cf 4 0 1 0 0 0 .284 Owings rf 4 0 1 0 0 1 .304 Goldschmidt 1b 4 0 1 0 0 3 .237 Lamb 3b 4 0 1 0 0 2 .300 Tomas lf 4 0 1 0 0 1 .283 Drury 2b 4 0 1 0 0 1 .273 Iannetta c 4 1 2 0 0 0 .280 Ahmed ss 4 0 1 1 0 2 .269 Corbin p 2 0 0 0 0 2 .000 a-Mathis ph 1 0 0 0 0 1 .156 Delgado p 0 0 0 0 0 0 — Chafin p 0 0 0 0 0 0 — b-Descalso ph 1 0 0 0 0 1 .130 Totals 36 1 9 1 0 14

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 4 0 0 0 0 1 .246 Schimpf 3b 4 0 0 0 0 3 .109 Myers 1b 3 1 2 1 0 1 .373 Renfroe rf 3 0 0 0 0 2 .231 Hand p 0 0 0 0 0 0 — Maurer p 0 0 0 0 0 0 — Solarte 2b 3 1 1 0 0 0 .230 Hedges c 3 2 2 1 0 0 .170 Aybar ss 3 0 1 2 0 1 .163 Cordoba lf 3 0 0 0 0 2 .300 Richard p 2 0 0 0 0 1 .143 Jankowski rf 1 0 0 0 0 1 .163 Totals 29 4 6 4 0 12

Arizona 010 000 000—1 9 0 San Diego 100 020 10x—4 6 2

a-struck out for Corbin in the 7th. b-struck out for Chafin in the 9th.

E_Renfroe (3), Hedges (1). LOB_Arizona 8, San Diego 1. 2B_Pollock (4), Goldschmidt (4), Iannetta (1), Solarte (3), Aybar (3). HR_Myers (4), off Corbin; Hedges (3), off Delgado. RBIs_Ahmed (7), Myers (11), Hedges (5), Aybar 2 (3). SB_Ahmed (1). CS_Myers (2).

Runners left in scoring position_Arizona 6 (Pollock, Owings, Goldschmidt, Tomas 3); San Diego 1 (Margot). RISP_Arizona 1 for 9; San Diego 2 for 5.

Runners moved up_Lamb, Iannetta. GIDP_Iannetta.

DP_San Diego 1 (Aybar, Solarte, Myers).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Corbin L, 1-3 6 5 3 3 0 8 77 3.27 Delgado 1 1 1 1 0 2 17 7.71 Chafin 1 0 0 0 0 2 14 1.80 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Richard W, 2-2 6 2-3 9 1 1 0 8 97 3.04 Hand H, 2 1 1-3 0 0 0 0 4 18 0.00 Maurer S, 3-3 1 0 0 0 0 2 19 4.05

Inherited runners-scored_Hand 1-0.

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Pat Hoberg; Second, Rob Drake; Third, Tony Randazzo.

T_2:24. A_17,831 (42,302).