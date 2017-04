Phillies 6, Mets 4

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 4 0 0 0 1 3 .299 Nava lf 4 1 1 0 0 3 .350 Herrera cf 5 1 0 0 0 1 .264 Franco 3b 4 1 2 2 1 1 .172 Altherr rf 5 1 2 1 0 1 .333 Joseph 1b 4 1 3 1 0 1 .208 Galvis ss 4 1 1 0 0 1 .218 Knapp c 4 0 1 1 0 1 .214 Nola p 2 0 0 0 0 0 .167 a-Saunders ph 1 0 0 0 0 0 .265 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — b-Blanco ph 1 0 0 0 0 1 .375 Benoit p 0 0 0 0 0 0 — Neris p 0 0 0 0 0 0 — Totals 38 6 10 5 2 13

New York AB R H BI BB SO Avg. Granderson rf 5 0 0 0 0 0 .143 Cabrera ss 4 1 2 0 0 0 .284 Cespedes lf 2 0 1 0 1 0 .263 Lagares cf 1 0 0 0 0 1 .143 Bruce 1b 3 1 0 0 1 1 .293 Walker 2b 3 1 1 3 1 1 .228 Conforto cf-lf 4 0 2 0 0 0 .320 Reyes 3b 4 1 1 0 0 0 .105 Syndergaard p 2 0 0 0 1 1 .250 Salas p 0 0 0 0 0 0 — Edgin p 0 0 0 0 0 0 — Familia p 0 0 0 0 0 0 — c-d’Arnaud ph 1 0 0 0 0 0 .263 Rivera c 4 0 1 1 0 2 .304 Totals 33 4 8 4 4 6

Philadelphia 032 000 010—6 10 0 New York 013 000 000—4 8 3

a-flied out for Nola in the 6th. b-struck out for Rodriguez in the 8th. c-grounded out for Familia in the 9th.

E_Cabrera (2), Bruce (1), Lagares (2). LOB_Philadelphia 8, New York 6. 2B_Franco (2), Joseph (2), Knapp (2). HR_Franco (3), off Salas; Walker (1), off Nola. RBIs_Franco 2 (12), Altherr (4), Joseph (6), Knapp (1), Walker 3 (6), Rivera (1). SB_Herrera (2), Altherr (1), Reyes (1).

Runners left in scoring position_Philadelphia 6 (Hernandez, Altherr 2, Galvis, Blanco 2); New York 1 (Granderson). RISP_Philadelphia 4 for 15; New York 2 for 3.

Runners moved up_Nola, Altherr. GIDP_Bruce.

DP_Philadelphia 1 (Joseph, Franco, Nola).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Nola W, 2-0 5 7 4 4 4 2 96 4.50 Rodriguez H, 1 2 0 0 0 0 3 17 6.75 Benoit H, 3 1 1 0 0 0 1 11 3.52 Neris S, 1-1 1 0 0 0 0 0 17 0.00 New York IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard L, 1-1 7 7 5 3 0 10 114 1.73 Salas 0 3 1 1 0 0 7 3.86 Edgin 1 0 0 0 0 1 8 3.86 Familia 1 0 0 0 2 2 30 0.00

Salas pitched to 3 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Edgin 2-0. HBP_Syndergaard (Nava). WP_Syndergaard 2.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Sam Holbrook; Second, Jim Wolf; Third, Chad Whitson.

T_3:14. A_24,656 (41,922).