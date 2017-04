Twins 3, Rangers 2

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 5 0 2 3 0 1 .257 Mauer 1b 4 0 1 0 0 0 .224 Sano 3b 4 0 0 0 0 1 .226 Grossman rf 3 0 0 0 1 0 .288 Kepler rf 0 0 0 0 0 0 .277 Polanco ss 3 0 1 0 1 0 .274 Vargas dh 3 1 1 0 1 1 .250 Gimenez c 3 1 0 0 1 1 .190 Rosario lf 4 0 1 0 0 1 .231 Buxton cf 2 1 0 0 2 1 .105 Totals 31 3 6 3 6 6

Texas AB R H BI BB SO Avg. Gomez cf 4 0 2 0 0 0 .215 Choo dh 3 0 0 0 1 0 .224 Mazara rf 4 0 0 0 0 1 .259 Napoli 1b 3 2 1 0 0 1 .169 Odor 2b 4 0 1 1 0 0 .190 Andrus ss 4 0 1 0 0 1 .273 Gallo 3b 3 0 1 1 1 0 .219 Lucroy c 4 0 1 0 0 1 .189 Profar lf 2 0 0 0 0 0 .135 a-Rua ph-lf 1 0 0 0 0 0 .115 Totals 32 2 7 2 2 4

Minnesota 000 030 000—3 6 0 Texas 010 100 000—2 7 0

a-flied out for Profar in the 7th.

LOB_Minnesota 7, Texas 6. 2B_Dozier (4), Gomez (5), Napoli (3), Odor (3). RBIs_Dozier 3 (6), Odor (9), Gallo (15). SB_Andrus (5), Gallo (3). CS_Choo (2).

Runners left in scoring position_Minnesota 3 (Mauer, Vargas, Gimenez); Texas 4 (Mazara, Lucroy, Profar 2). RISP_Minnesota 1 for 5; Texas 2 for 9.

Runners moved up_Andrus, Choo. GIDP_Sano, Grossman, Choo.

DP_Minnesota 2 (Gimenez, Polanco), (Polanco, Dozier, Mauer); Texas 2 (Andrus, Odor, Napoli), (Andrus, Odor, Napoli).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Hughes W, 3-1 6 6 2 2 1 2 86 4.71 Rogers H, 4 1 1 0 0 0 0 12 1.50 Belisle H, 3 1 0 0 0 0 1 14 2.16 Kintzler S, 5-5 1 0 0 0 1 1 19 0.00 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Perez L, 1-3 6 6 3 3 3 3 96 3.81 Leclerc 1 2-3 0 0 0 1 3 26 1.00 Alvarez 1 0 0 0 2 0 23 0.00 Kela 1-3 0 0 0 0 0 3 0.00

Inherited runners-scored_Alvarez 1-0, Kela 1-0. HBP_Hughes (Napoli).

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Chad Fairchild; Second, Dave Rackley; Third, Chris Segal.

T_3:01. A_19,027 (48,114).