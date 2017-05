Angels 7, Tigers 0

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 4 0 0 0 0 0 .219 Castellanos 3b 4 0 0 0 0 2 .241 Cabrera 1b 4 0 1 0 0 0 .258 V.Martinez dh 4 0 1 0 0 1 .269 Upton lf 3 0 1 0 1 1 .264 J.Martinez rf 3 0 1 0 0 2 .333 Avila c 2 0 0 0 1 2 .346 Romine cf 3 0 0 0 0 0 .235 Iglesias ss 3 0 0 0 0 0 .213 Totals 30 0 4 0 2 8

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Escobar 3b 4 1 1 0 1 0 .271 Trout cf 5 1 1 2 0 0 .336 Revere lf 0 0 0 0 0 0 .227 Pujols dh 5 0 1 0 0 1 .238 1-Espinosa pr-dh 0 0 0 0 0 0 .138 Valbuena 1b 5 1 3 1 0 2 .290 Calhoun rf 3 1 2 0 1 0 .236 Maybin lf-cf 3 1 0 0 1 1 .194 Simmons ss 4 1 2 0 0 0 .239 Maldonado c 3 0 1 1 0 1 .258 Pennington 2b 4 1 3 2 0 0 .289 Totals 36 7 14 6 3 5

Detroit 000 000 000—0 4 1 Los Angeles 020 111 02x—7 14 0

1-ran for Pujols in the 8th.

E_J.Martinez (1). LOB_Detroit 5, Los Angeles 9. 2B_V.Martinez (6), Upton (6), Simmons (3), Maldonado (5). HR_Valbuena (2), off Zimmermann; Trout (9), off Sanchez. RBIs_Trout 2 (23), Valbuena (4), Maldonado (6), Pennington 2 (6). SB_Calhoun (1). S_Maldonado.

Runners left in scoring position_Detroit 2 (Iglesias 2); Los Angeles 3 (Pujols, Maybin, Pennington). RISP_Detroit 1 for 6; Los Angeles 4 for 10.

Runners moved up_Simmons. GIDP_Romine, Escobar.

DP_Detroit 1 (Iglesias, Kinsler, Cabrera); Los Angeles 1 (Simmons, Valbuena).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann, L, 3-2 5 1-3 10 5 4 3 2 93 6.28 Bell 1 2-3 1 0 0 0 1 24 0.00 Sanchez 1 3 2 2 0 2 23 10.12 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Shoemaker, W, 2-2 6 3 0 0 1 7 94 4.50 Parker 1 1 0 0 1 1 16 3.78 Hernandez 1 0 0 0 0 0 15 0.96 Middleton 1 0 0 0 0 0 7 4.50

Inherited runners-scored_Bell 2-0.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Mike Muchlinski; Second, Marty Foster; Third, Mike Winters.

T_3:04. A_44,311 (43,250).