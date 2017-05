Angels 7, White Sox 6, 11 innings,

By The Associated Press

Chicago Los Angeles ab r h bi ab r h bi L.Grcia cf 5 1 2 0 Maybin lf 6 2 5 2 Y.Sanch 2b 5 1 2 2 Trout cf 3 1 0 0 Me.Cbrr lf 5 1 1 0 Pujols dh 5 0 2 3 Abreu 1b 5 1 1 0 Cron 1b 3 0 0 0 A.Grcia rf 5 1 2 1 Vlbuena ph-3b 1 0 0 1 T.Frzer dh 4 0 1 2 Calhoun rf 5 0 0 0 W.Grcia pr-dh 1 0 0 0 J.Marte 3b-1b 5 0 2 1 Ti.Andr ss 4 1 2 1 Simmons ss 5 1 2 0 Narvaez c 3 0 0 0 Espnosa 2b 4 1 0 0 Sladino 3b 5 0 0 0 Mldnado c 4 1 1 0 Revere ph 1 1 1 0 Totals 42 6 11 6 Totals 42 7 13 7

Chicago 000 002 003 01—6 Los Angeles 002 100 200 02—7

DP_Chicago 1. LOB_Chicago 6, Los Angeles 10. 2B_L.Garcia (7), A.Garcia (6), Maybin 3 (7). HR_Y.Sanchez (2), Ti.Anderson (3). SB_Trout (8), Simmons (4). CS_Y.Sanchez (3). S_Ti.Anderson (1).

IP H R ER BB SO Chicago Holland 6 7 3 3 2 5 Infante 1-3 1 2 2 2 0 Jennings 1-3 0 0 0 1 0 Beck 1 1-3 1 0 0 0 1 Kahnle 1 0 0 0 0 1 Robertson L,2-1 1 1-3 4 2 2 1 0 Los Angeles Ramirez 7 5 2 2 0 2 Parker H,6 1 1 0 0 0 1 Hernandez BS,1 0 4 3 3 0 0 Petit W,1-0 3 1 1 1 2 3

D.Hernandez pitched to 4 batters in the 9th

PB_Narvaez 2.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Brian Gorman; Second, Dan Iassogna; Third, Mike DiMuro.

T_4:01. A_36,089 (43,250).