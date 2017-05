Brewers 11, Mets 4

By The Associated Press

New York Milwaukee ab r h bi ab r h bi Cnforto lf-cf 5 0 2 0 Villar 2b 5 0 2 2 A.Cbrra ss 3 0 0 0 Thames 1b 2 1 0 0 Flores 3b 1 0 0 0 J.Hghes p 0 0 0 0 Bruce rf 5 0 1 0 J.Brnes p 0 0 0 0 N.Wlker 2b 5 1 2 1 Frnklin ph-lf 1 0 1 0 T.Rvera 3b-lf 4 1 1 0 H.Perez lf-rf 5 1 1 0 Grndrsn cf 3 1 1 0 T.Shaw 3b 5 2 3 4 Robles p 0 0 0 0 Do.Sntn rf 4 1 3 0 J.Reyes cf-ss 1 0 0 0 Scahill p 0 0 0 0 Duda 1b 1 1 0 0 Bandy c 5 1 1 0 Plwecki c 4 0 2 2 K.Brxtn cf 5 1 2 1 Gsllman p 2 0 0 1 Arcia ss 5 2 1 2 Lagares cf 1 0 1 0 Davies p 1 0 0 0 Sewald p 0 0 0 0 Aguilar ph-1b 2 2 2 2 R.Mntro p 0 0 0 0 Mat.Ryn ph 1 0 0 0 Totals 36 4 10 4 Totals 40 11 16 11

New York 030 010 000— 4 Milwaukee 110 080 10x—11

E_A.Cabrera 2 (5). LOB_New York 9, Milwaukee 9. 2B_Conforto (5), Plawecki (1), Lagares (2), H.Perez (7), Aguilar (4). 3B_Aguilar (1). HR_N.Walker (4), T.Shaw (8). SB_Villar (8), K.Broxton (9). CS_Do.Santana (2).

IP H R ER BB SO New York Gsellman L,2-3 4 9 6 5 3 3 Robles 1 4 4 4 1 1 Sewald 2 3 1 1 0 3 Montero 1 0 0 0 0 1 Milwaukee Davies W,4-2 5 7 4 4 1 2 Hughes 1 1 0 0 0 2 Barnes 1 0 0 0 0 2 Scahill 2 2 0 0 1 0

Gsellman pitched to 4 batters in the 5th

HBP_by Davies (Cabrera), by Davies (Duda). PB_Plawecki.

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Phil Cuzzi; Second, Vic Carapazza; Third, Tom Hallion.

T_3:27. A_33,849 (41,900).