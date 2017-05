Brewers 6, Padres 2

By The Associated Press

Milwaukee San Diego ab r h bi ab r h bi Villar 2b 5 0 0 0 Margot cf 4 0 1 0 K.Brxtn cf 5 1 1 0 Spngnbr 3b 4 0 1 0 H.Perez lf 5 1 1 0 Myers 1b 4 1 1 1 Aguilar 1b 4 1 2 1 Solarte 2b 4 0 1 0 Do.Sntn rf 4 1 1 1 Hedges c 4 0 2 0 Pina c 4 1 1 2 Aybar ss 3 0 0 0 Arcia ss 3 0 0 0 M.Diaz p 0 0 0 0 Sogard 3b 4 1 4 1 Schimpf ph 1 0 0 0 Nelson p 3 0 1 1 Renfroe rf 4 1 1 0 J.Hghes p 0 0 0 0 Szczur lf 2 0 1 1 Drake p 0 0 0 0 Richard p 2 0 0 0 Frnklin ph 1 0 1 0 Cordoba ss 1 0 0 0 Scahill p 0 0 0 0 Totals 38 6 12 6 Totals 33 2 8 2

Milwaukee 500 001 000—6 San Diego 000 001 100—2

E_Myers (3). DP_Milwaukee 1, San Diego 1. LOB_Milwaukee 6, San Diego 5. 2B_Aguilar (6), Pina (8), Sogard 2 (2), Solarte (6), Renfroe (7), Szczur (2). 3B_Margot (3). HR_Myers (11). CS_Arcia (3).

IP H R ER BB SO Milwaukee Nelson W,2-2 6 7 2 2 1 8 Hughes 1 0 0 0 0 0 Drake 1 1 0 0 0 0 Scahill 1 0 0 0 0 0 San Diego Richard L,2-5 6 10 6 6 0 7 Diaz 3 2 0 0 1 2

Nelson pitched to 2 batters in the 7th

Umpires_Home, Bill Miller; First, Ryan Blakney; Second, Kerwin Danley; Third, Adam Hamari.

Advertisement

T_2:41. A_16,657 (42,302).