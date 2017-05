Cardinals 5, Cubs 0

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 3 0 0 0 1 1 .179 Happ rf-cf 4 0 2 0 0 0 .429 Rizzo 1b 2 0 0 0 2 1 .213 Russell ss 4 0 1 0 0 1 .226 Montero c 3 0 0 0 0 1 .327 d-Contreras ph 1 0 0 0 0 1 .226 La Stella 3b-2b 3 0 1 0 1 0 .286 Baez 2b-rf 3 0 0 0 0 0 .236 Arrieta p 2 0 0 0 0 2 .167 a-Candelario ph-3b 1 0 0 0 0 0 .059 Almora cf 3 0 0 0 0 0 .262 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 29 0 4 0 4 7

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Wong 2b 4 1 1 0 0 1 .259 Pham lf 4 0 1 0 0 2 .371 Carpenter 1b 3 1 1 2 1 0 .252 Gyorko 3b 4 1 1 0 0 0 .333 Molina c 4 2 2 3 0 2 .270 Diaz ss 4 0 2 0 0 0 .262 Grichuk rf 4 0 3 0 0 0 .246 Sierra cf 4 0 1 0 0 0 .375 Wainwright p 2 0 0 0 0 2 .267 b-Fowler ph 1 0 0 0 0 0 .227 Rosenthal p 0 0 0 0 0 0 — c-Garcia ph 1 0 0 0 0 1 .255 Siegrist p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 5 12 5 1 8

Chicago 000 000 000—0 4 0 St. Louis 022 000 01x—5 12 0

a-flied out for Arrieta in the 7th. b-grounded out for Wainwright in the 7th. c-struck out for Rosenthal in the 8th. d-struck out for Montero in the 9th.

LOB_Chicago 6, St. Louis 8. 2B_Happ (1), Wong (10), Grichuk 2 (11). HR_Molina (2), off Arrieta; Carpenter (8), off Arrieta; Molina (3), off Duensing. RBIs_Carpenter 2 (24), Molina 3 (14). SB_Pham (3).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Montero 3); St. Louis 6 (Wong 2, Carpenter, Gyorko, Sierra, Wainwright). RISP_Chicago 0 for 4; St. Louis 1 for 9.

Runners moved up_Russell. GIDP_Happ, Montero.

DP_St. Louis 2 (Wong, Diaz, Carpenter), (Carpenter, Diaz, Wainwright).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta, L, 4-3 6 7 4 4 1 5 85 5.44 Duensing 2 5 1 1 0 3 48 3.94 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, W, 3-3 7 4 0 0 4 3 102 5.31 Rosenthal 1 0 0 0 0 2 16 1.88 Siegrist 1 0 0 0 0 2 12 4.11

HBP_Arrieta (Wong).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Mike Everitt; Second, Jordan Baker; Third, Bill Welke.

T_2:38. A_47,925 (43,975).