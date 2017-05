Cubs 5, Giants 1

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 3 1 1 0 1 0 .257 Panik 2b 4 0 0 0 0 0 .247 Belt 1b 4 0 1 1 0 0 .244 Posey c 3 0 0 0 1 0 .345 Crawford ss 4 0 2 0 0 0 .273 Ruggiano rf 4 0 0 0 0 0 .222 Williamson lf 3 0 0 0 0 1 .160 Arroyo 3b 3 0 0 0 0 0 .191 Samardzija p 2 0 1 0 0 0 .095 a-Morse ph 0 0 0 0 1 0 .219 Osich p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 1 5 1 3 1

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Zobrist 2b-lf 4 1 3 1 0 0 .266 Schwarber lf 4 0 0 0 0 4 .181 Russell ss 0 0 0 0 0 0 .214 Bryant 3b 4 2 1 1 0 1 .292 Rizzo 1b 4 1 2 0 0 0 .244 Happ cf 3 0 1 0 1 2 .297 Heyward rf 4 1 1 1 0 1 .256 Montero c 3 0 1 0 0 0 .328 Baez ss-2b 3 0 0 0 0 0 .262 Butler p 2 0 0 0 0 1 .000 Montgomery p 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 32 5 9 3 1 10

San Francisco 100 000 000—1 5 1 Chicago 100 011 02x—5 9 0

a-walked for Samardzija in the 8th.

E_Posey (2). LOB_San Francisco 5, Chicago 4. 2B_Span (6), Belt (9), Samardzija (1), Rizzo (7). HR_Bryant (11), off Samardzija; Heyward (5), off Samardzija; Zobrist (6), off Samardzija. RBIs_Belt (21), Zobrist (18), Bryant (23), Heyward (19). SB_Posey (1), Crawford (1).

Runners left in scoring position_San Francisco 4 (Panik, Crawford, Williamson 2); Chicago 2 (Heyward 2). RISP_San Francisco 1 for 7; Chicago 1 for 3.

Runners moved up_Panik. GIDP_Span, Baez.

DP_San Francisco 1 (Crawford, Panik, Belt); Chicago 1 (Baez, Zobrist, Rizzo).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Samardzija, L, 1-6 7 6 3 3 1 8 115 4.50 Osich 1 3 2 1 0 2 22 4.50 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Butler, W, 2-0 5 4 1 1 2 1 69 1.93 Montgomery, S, 1-1 4 1 0 0 1 0 41 2.27

WP_Butler, Osich.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Doug Eddings; Second, Cory Blaser; Third, Jeff Nelson.

T_2:33. A_37,513 (41,072).