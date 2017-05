Cubs 7, Reds 5

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 1 1 0 0 2 .256 Cozart ss 5 2 3 2 0 0 .350 Votto 1b 3 1 0 0 2 0 .291 Duvall lf 4 1 2 1 0 1 .260 Suarez 3b 4 0 1 2 0 1 .286 Schebler rf 3 0 0 0 1 0 .241 Peraza 2b 4 0 1 0 0 1 .250 Barnhart c 4 0 1 0 0 1 .270 Feldman p 0 0 0 0 0 0 .000 Brice p 1 0 0 0 0 0 .000 Storen p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Alcantara ph 1 0 0 0 0 0 .303 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — c-Gennett ph 1 0 0 0 0 1 .288 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 1.000 Totals 35 5 9 5 3 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 5 1 1 2 0 2 .188 Davis p 0 0 0 0 0 0 — Bryant 3b 3 0 0 0 1 1 .299 Rizzo 1b 4 0 1 2 0 0 .221 Happ cf 3 1 0 0 1 1 .308 Zobrist 2b-lf 3 1 2 0 1 0 .235 Russell ss 4 1 0 1 0 2 .220 Montero c 2 2 0 0 2 1 .315 Hendricks p 1 0 0 1 0 1 .143 a-Almora ph 1 0 1 0 0 0 .271 Montgomery p 0 0 0 0 0 0 .000 Strop p 0 0 0 0 0 0 — Edwards p 0 0 0 0 0 0 .000 d-La Stella ph 0 0 0 0 1 0 .318 Baez 2b 0 0 0 0 0 0 .228 Jay rf 3 1 1 1 0 1 .296 Totals 29 7 6 7 6 9

Cincinnati 101 000 300—5 9 1 Chicago 052 000 00x—7 6 0

a-singled for Hendricks in the 6th. b-grounded out for Storen in the 7th. c-struck out for Peralta in the 8th. d-walked for Edwards in the 8th.

E_Duvall (2). LOB_Cincinnati 7, Chicago 6. 2B_Suarez (8), Zobrist (6). HR_Cozart (4), off Hendricks. RBIs_Cozart 2 (17), Duvall (27), Suarez 2 (24), Schwarber 2 (17), Rizzo 2 (22), Russell (17), Hendricks (2), Jay (5). SB_Hamilton (20). S_Feldman, Hendricks.

Runners left in scoring position_Cincinnati 4 (Hamilton 2, Schebler, Peraza); Chicago 3 (Schwarber 2, Happ). RISP_Cincinnati 3 for 6; Chicago 3 for 10.

GIDP_Jay.

DP_Cincinnati 1 (Votto, Cozart).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Feldman, L, 2-4 2 2-3 5 7 5 3 4 80 4.29 Brice 2 1-3 0 0 0 0 1 26 1.00 Storen 1 1 0 0 0 0 7 2.04 Peralta 1 0 0 0 0 1 10 1.06 Iglesias 1 0 0 0 3 3 31 0.84 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, W, 3-2 6 6 2 2 2 4 107 3.35 Montgomery 2-3 2 3 3 1 0 28 2.10 Strop, H, 6 1-3 1 0 0 0 0 4 4.38 Edwards, H, 5 1 0 0 0 0 2 17 1.04 Davis, S, 9-9 1 0 0 0 0 1 11 0.00

Inherited runners-scored_Brice 1-0, Strop 2-2. HBP_Feldman (Jay).

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Ed Hickox; Second, Jerry Meals; Third, Tom Woodring.

T_3:06. A_38,715 (41,072).