Cubs 9, Reds 5

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 2 2 1 0 0 .261 Cozart ss 5 0 2 1 0 1 .352 Votto 1b 3 0 1 0 1 1 .292 Duvall lf 4 0 1 2 0 0 .260 Suarez 3b 5 0 2 0 0 3 .290 Schebler rf 3 0 0 0 0 1 .236 Stephenson p 0 0 0 0 0 0 .333 b-Gennett ph 1 0 0 0 0 0 .284 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .200 Storen p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Turner ph 1 0 0 0 0 1 .154 Peraza 2b 4 1 1 0 0 0 .250 Barnhart c 4 1 1 0 0 2 .269 Garrett p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Kivlehan ph 1 0 0 0 0 0 .256 Wood p 0 0 0 0 0 0 — Alcantara rf 2 1 1 1 0 0 .314 Totals 39 5 11 5 1 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Zobrist rf 4 0 2 1 0 1 .244 Jay rf 1 0 0 0 0 0 .292 Bryant 3b 4 2 1 1 1 1 .297 Rizzo 1b 3 1 1 0 2 1 .224 Happ lf 4 1 2 0 1 1 .353 Contreras c 4 1 0 0 1 0 .228 Russell ss 3 2 0 1 1 2 .215 Baez 2b 3 2 3 5 1 0 .248 Lester p 2 0 0 1 0 0 .111 Rondon p 0 0 0 0 0 0 — c-La Stella ph 0 0 0 0 1 0 .318 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 Uehara p 0 0 0 0 0 0 — Almora cf 3 0 0 0 1 1 .261 Totals 31 9 9 9 9 7

Cincinnati 000 000 401—5 11 2 Chicago 500 130 00x—9 9 2

a-out on fielder’s choice for Garrett in the 5th. b-flied out for Stephenson in the 7th. c-walked for Rondon in the 7th. d-struck out for Storen in the 9th.

E_Cozart (4), Suarez (2), Bryant (6), Baez (6). LOB_Cincinnati 10, Chicago 8. 2B_Hamilton (4), Votto (10), Suarez (9), Happ (2). HR_Baez (6), off Garrett; Bryant (8), off Garrett. RBIs_Hamilton (14), Cozart (18), Duvall 2 (29), Alcantara (2), Zobrist (14), Bryant (20), Russell (18), Baez 5 (19), Lester (3). SF_Duvall, Lester.

Runners left in scoring position_Cincinnati 5 (Duvall, Schebler, Barnhart, Gennett, Turner); Chicago 3 (Bryant 2, Lester). RISP_Cincinnati 4 for 15; Chicago 3 for 12.

Runners moved up_Schebler, Cozart. GIDP_Contreras 2, Jay.

DP_Cincinnati 3 (Cozart, Peraza, Votto), (Cozart, Votto), (Suarez, Votto).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Garrett, L, 3-3 4 5 6 6 4 5 80 5.18 Wood 1 2 3 1 2 0 29 4.34 Stephenson 1 0 0 0 1 1 13 6.86 Lorenzen 1 1 0 0 1 1 19 3.63 Storen 1 1 0 0 1 0 15 1.93 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, W, 2-2 6 6 3 3 1 5 96 3.57 Rondon 1 3 1 1 0 1 22 3.52 Duensing 1 2 1 1 0 1 27 4.24 Uehara, S, 1-3 1 0 0 0 0 2 10 3.45

Lester pitched to 3 batters in the 7th.

Duensing pitched to 3 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Rondon 2-2, Uehara 3-1. HBP_Duensing (Votto). PB_Contreras (1).

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Jerry Meals; Second, Tom Woodring; Third, Ron Kulpa.

T_3:03. A_36,023 (41,072).