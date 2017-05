Diamondbacks 10, Padres 1

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Blanco cf 5 2 1 0 1 2 .250 Peralta rf 4 1 2 2 1 0 .300 Fuentes rf 1 0 0 0 0 0 .182 Goldschmidt 1b 2 1 0 0 2 2 .305 Descalso 1b 1 0 1 0 1 0 .190 Lamb 3b 5 2 2 5 1 1 .287 Tomas lf 4 1 1 0 1 1 .252 Drury 2b 5 1 2 2 0 3 .309 Owings ss 4 1 3 0 0 0 .329 Delgado p 1 0 0 0 0 0 .000 Mathis c 5 0 1 0 0 1 .184 Walker p 3 1 2 1 0 0 .158 b-Ahmed ph-ss 2 0 1 0 0 1 .258 Totals 42 10 16 10 7 11

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 4 0 1 0 0 1 .273 Spangenberg lf-2b 3 0 0 0 1 0 .247 Myers 1b 3 0 0 0 0 1 .287 Cordoba lf 1 1 1 0 0 0 .276 Solarte 2b-1b 4 0 0 0 0 1 .232 Renfroe rf 4 0 0 0 0 1 .209 Schimpf 3b 2 0 1 1 2 0 .161 Hedges c 3 0 1 0 0 1 .217 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Sardinas p 1 0 0 0 0 0 .167 Aybar ss 2 0 0 0 1 1 .203 Weaver p 0 0 0 0 0 0 .000 Diaz p 0 0 0 0 0 0 — a-Szczur ph 1 0 0 0 0 0 .250 Stammen p 1 0 0 0 0 0 .000 Quackenbush p 0 0 0 0 0 0 — Torrens c 1 0 0 0 0 0 .083 Totals 30 1 4 1 4 6

Arizona 800 002 000—10 16 0 San Diego 000 000 001— 1 4 0

a-grounded out for Diaz in the 2nd. b-doubled for Walker in the 7th.

LOB_Arizona 12, San Diego 6. 2B_Owings 2 (9), Ahmed (4). HR_Lamb (10), off Weaver; Drury (4), off Weaver; Peralta (4), off Stammen; Lamb (11), off Stammen. RBIs_Peralta 2 (11), Lamb 5 (34), Drury 2 (16), Walker (1), Schimpf (19). SB_Blanco (3), Goldschmidt (11).

Runners left in scoring position_Arizona 5 (Lamb 2, Tomas 2, Ahmed); San Diego 2 (Szczur, Sardinas). RISP_Arizona 4 for 10; San Diego 1 for 3.

Runners moved up_Mathis. GIDP_Spangenberg.

DP_Arizona 1 (Owings, Goldschmidt).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Walker, W, 4-3 6 2 0 0 3 3 90 3.46 Delgado, S, 1-1 3 2 1 1 1 3 44 4.05 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Weaver, L, 0-5 2-3 5 7 7 2 0 39 7.44 Diaz 1 1-3 3 1 1 3 2 42 8.24 Stammen 3 1-3 3 2 2 0 7 57 5.79 Quackenbush 1 2-3 2 0 0 2 1 38 4.50 Yates 1 2 0 0 0 1 23 0.00 Sardinas 1 1 0 0 0 0 16 0.00

Inherited runners-scored_Diaz 1-1.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Tripp Gibson; Second, Ramon De Jesus; Third, Brian Gorman.

T_3:12. A_22,187 (42,302).