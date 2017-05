Mariners 10, Rockies 4

By The Associated Press

Seattle Colorado ab r h bi ab r h bi Segura ss 6 0 4 0 Blckmon cf 4 1 1 0 Vlencia 1b 4 0 0 0 LMahieu 2b 3 0 1 3 Cano 2b 5 2 2 1 Arenado 3b 4 0 0 0 Cruz rf 0 1 0 0 Mar.Ryn 1b 3 0 1 0 Gamel rf 4 2 3 0 Desmond lf 4 0 1 0 K.Sager 3b 5 3 3 4 C.Gnzal rf 4 1 1 0 Heredia lf 4 2 3 1 Story ss 3 1 2 0 Zunino c 5 0 2 0 Hanigan c 2 0 0 0 J.Dyson cf 5 0 1 2 Wolters ph-c 2 0 0 0 Miranda p 2 0 0 0 Ty.Andr p 1 0 0 0 Powell ph 0 0 0 0 Valaika ph 0 1 0 0 Lwrence p 1 0 0 0 Oberg p 0 0 0 0 Zych p 0 0 0 0 Dunn p 0 0 0 0 Rzpczyn p 0 0 0 0 Amrista ph 1 0 0 0 Motter ph 1 0 1 1 Qualls p 0 0 0 0 Altvlla p 0 0 0 0 Estevez p 0 0 0 0 Parra ph 1 0 0 1 Totals 42 10 19 9 Totals 32 4 7 4

Seattle 033 000 103—10 Colorado 000 020 011— 4

E_Desmond (1), Wolters (2). DP_Seattle 2, Colorado 3. LOB_Seattle 9, Colorado 6. 2B_Gamel (7), K.Seager (10), Zunino, C.Gonzalez (12), Story (9). 3B_Gamel (2), Blackmon (8). HR_Cano (10), K.Seager (5). SB_Segura (7).

IP H R ER BB SO Seattle Miranda W,5-2 5 3 2 2 4 1 Lawrence 2 2-3 3 1 1 0 1 Zych 0 1 0 0 0 0 Rzepczynski H, 1-3 0 0 0 0 0 Altavilla 1 0 1 1 1 0 Colorado Anderson L,3-5 5 11 6 6 2 3 Oberg 1 0 0 0 1 0 Dunn 1 2 1 1 0 1 Qualls 1 1 0 0 1 1 Estevez 1 5 3 3 0 1

Zych pitched to 1 batter in the 8th

WP_Miranda, Altavilla.

Advertisement

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Paul Emmel; Second, Brian O’Nora; Third, Scott Barry.

T_3:11. A_33,258 (50,398).