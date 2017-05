Marlins 7, Phillies 2

By The Associated Press

Philadelphia Miami ab r h bi ab r h bi C.Hrnan 2b 3 0 0 0 D.Grdon 2b 4 1 2 0 E.Ramos p 0 0 0 0 Stanton rf 3 1 1 2 O.Hrrra ph-cf 0 0 0 1 I.Szuki rf 2 0 0 0 H.Kndrc lf 4 1 1 1 Yelich cf 4 1 1 0 Altherr cf 4 0 1 0 Ozuna lf 5 2 3 1 Neris p 0 0 0 0 Bour 1b 2 1 2 0 T.Jseph 1b 2 0 0 0 Ralmuto c 3 1 0 1 L.Grcia p 0 0 0 0 Detrich 3b 4 0 0 0 A.Blnco 2b 2 0 0 0 Riddle ss 4 0 1 1 Rupp c 4 0 0 0 Ncolino p 2 0 0 0 Sunders rf 4 0 0 0 McGowan p 1 0 0 0 T.Kelly 3b 2 1 0 0 Ellngtn p 0 0 0 0 Galvis ss 2 0 0 0 Wttgren p 0 0 0 0 Vlasqez p 0 0 0 0 T.Moore ph 1 0 0 0 Ltr Jr. p 1 0 0 0 Worley p 0 0 0 0 Rdrguez p 0 0 0 0 Stassi 1b 1 0 0 0 Totals 29 2 2 2 Totals 35 7 10 5

Philadelphia 000 100 010—2 Miami 025 000 00x—7

E_Riddle (3), McGowan (1), C.Hernandez (4), Rupp (4). DP_Philadelphia 1, Miami 1. LOB_Philadelphia 4, Miami 9. 2B_Yelich (7), Bour (7). HR_H.Kendrick (1), Stanton (14), Ozuna (13). SF_O.Herrera (1).

IP H R ER BB SO Philadelphia Velasquez L,2-5 1 1-3 2 2 1 0 1 Leiter Jr. 2-3 4 5 4 2 1 Rodriguez 1 2-3 3 0 0 0 2 Garcia 1 1-3 0 0 0 0 1 Ramos 2 1 0 0 1 3 Neris 1 0 0 0 2 3 Miami Nicolino 3 0 0 0 0 1 McGowan W,2-0 3 2 1 1 0 3 Ellington 1 0 1 1 3 3 Wittgren 1 0 0 0 0 1 Worley 1 0 0 0 0 0

Leiter Jr. pitched to 6 batters in the 3rd

Ellington pitched to 3 batters in the 8th

WP_Ramos.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Cory Blaser; Second, Jeff Nelson; Third, Laz Diaz.

T_3:07. A_16,241 (36,742).