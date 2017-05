NASCAR – Camping World Truck Toyota Tundra 250 Results

By The Associated Press

Friday At Kansas Speedway Kansas City, Kan.

(Starting position in parentheses)

1. (10) Kyle Busch, Toyota, 167.

2. (3) Johnny Sauter, Chevrolet, 167.

3. (14) John H. Nemechek, Chevrolet, 167.

4. (1) Christopher Bell, Toyota, 167.

5. (11) Chase Briscoe, Ford, 167.

6. (5) Ryan Truex, Toyota, 167.

7. (7) Brett Moffitt, Toyota, 167.

8. (6) Kaz Grala, Chevrolet, 167.

9. (12) Justin Haley, Chevrolet, 167.

10. (16) Austin Cindric, Ford, 167.

11. (15) Grant Enfinger, Toyota, 167.

12. (18) Regan Smith, Ford, 167.

13. (9) Timothy Peters, Toyota, 167.

14. (19) Tyler Young, Chevrolet, 167.

15. (21) Austin Self, Chevrolet, 166.

16. (2) Matt Crafton, Toyota, 166.

17. (25) Matt Mills, Chevrolet, 165.

18. (20) Ross Chastain, Chevrolet, 164.

19. (24) Jordan Anderson, Chevrolet, 163.

20. (30) Spencer Boyd, Chevrolet, 163.

21. (23) Kevin Donahue, Chevrolet, 163.

22. (32) Cody Ware, Chevrolet, 162.

23. (8) Ben Rhodes, Toyota, Engine, 160.

24. (27) Norm Benning, Chevrolet, 160.

25. (17) Travis Miller, Chevrolet, Vibration, 109.

26. (13) Cody Coughlin, Toyota, Transmission, 84.

27. (28) Jennifer Cobb, Chevrolet, Brakes, 82.

28. (4) Noah Gragson, Toyota, Clutch, 68.

29. (31) Todd Peck, Chevrolet, Brakes, 29.

30. (26) Camden Murphy, Chevrolet, Electrical, 27.

31. (29) Wendell Chavous, Chevrolet, Accident, 21.

32. (22) Stewart Friesen, Chevrolet, Accident, 16.

____

Average Speed of Race Winner: 108.468 mph.

Time of Race: 2 Hrs, 18 Mins, 34 Secs. Margin of Victory: 2.622 Seconds.

Caution Flags: 11 for 46 laps.

Lead Changes: 15 among 4 drivers.

Lap Leaders: C. Bell 1-22; K. Busch 23-42; C. Bell 43; G. Enfinger 44-57; C. Bell 58-70; K. Busch 71-82; C. Bell 83; K. Busch 84-87; B. Rhodes 88-90; K. Busch 91-93; B. Rhodes 94; K. Busch 95-125; B. Rhodes 126-128; K. Busch 129-141; B. Rhodes 142-159; K. Busch 160-167.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): K. Busch 7 times for 91 laps; C. Bell 4 times for 37 laps; B. Rhodes 4 times for 25 laps; G. Enfinger 1 time for 14 laps.