Nationals 10, Mariners 1

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Segura ss 4 0 2 0 0 0 .340 Gamel lf-rf 4 0 0 0 0 1 .290 Cano 2b 3 0 0 0 0 0 .290 Ruiz 1b 1 0 0 0 0 0 .130 Cruz rf 3 0 0 0 0 0 .296 Heredia lf 0 0 0 0 0 0 .276 Seager 3b 3 0 2 0 0 0 .252 Motter 1b-2b 3 0 0 0 0 0 .218 Zunino c 3 1 1 1 0 2 .173 Dyson cf 3 0 0 0 0 2 .206 Bergman p 1 0 0 0 0 0 .000 Pagan p 2 0 0 0 0 1 .000 Totals 30 1 5 1 0 6

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 5 1 2 1 0 0 .241 Werth lf 4 1 1 2 1 0 .286 Grace p 0 0 0 0 0 0 — Harper rf 4 1 1 1 0 1 .346 Zimmerman 1b 4 2 3 0 0 1 .372 Murphy 2b 4 1 1 0 0 0 .325 Rendon 3b 4 3 3 5 0 0 .278 Wieters c 3 1 1 1 1 1 .285 Taylor cf 4 0 2 0 0 0 .276 Ross p 3 0 1 0 0 0 .167 a-Heisey ph-lf 1 0 0 0 0 1 .128 Totals 36 10 15 10 2 4

Seattle 000 001 000— 1 5 0 Washington 020 800 00x—10 15 0

a-struck out for Ross in the 8th.

LOB_Seattle 2, Washington 4. 2B_Rendon (8). 3B_Turner (2). HR_Zunino (1), off Ross; Rendon (6), off Bergman; Werth (7), off Bergman; Harper (14), off Bergman; Rendon (7), off Bergman. RBIs_Zunino (3), Turner (21), Werth 2 (15), Harper (38), Rendon 5 (28), Wieters (17).

Runners left in scoring position_Seattle 1 (Gamel). RISP_Seattle 0 for 1; Washington 5 for 6.

Runners moved up_Ross. GIDP_Gamel, Motter, Harper, Ross.

DP_Seattle 2 (Seager, Segura, Motter), (Segura, Cano, Motter); Washington 2 (Turner, Zimmerman), (Turner, Murphy, Zimmerman).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Bergman, L, 1-2 4 14 10 10 2 0 92 6.30 Pagan 4 1 0 0 0 4 46 6.75 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Ross, W, 2-0 8 5 1 1 0 6 101 5.32 Grace 1 0 0 0 0 0 14 4.05

WP_Ross.

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Todd Tichenor; Second, Adam Hamari; Third, Bill Miller.

T_2:28. A_29,650 (41,418).