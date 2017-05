Nationals 6, Phillies 4

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 3 1 1 0 2 0 .324 Herrera cf 5 0 0 0 0 3 .252 Ramos p 0 0 0 0 0 0 — Altherr lf-cf 3 0 0 0 2 1 .338 Joseph 1b 3 1 2 1 1 0 .255 Saunders rf 4 1 1 1 0 3 .237 Franco 3b 4 0 1 0 0 0 .208 Rupp c 4 0 1 2 0 1 .263 Galvis ss 3 0 0 0 1 0 .246 Pivetta p 2 1 1 0 0 1 .167 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — c-Kelly ph 1 0 1 0 0 0 .500 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — Neshek p 0 0 0 0 0 0 — Benoit p 0 0 0 0 0 0 — d-Nava ph-lf 1 0 0 0 0 1 .298 Totals 33 4 8 4 6 10

Washington AB R H BI BB SO Avg. T.Turner ss 5 1 1 2 0 2 .257 Werth lf 2 1 1 0 2 0 .303 Heisey lf 1 0 0 0 0 0 .132 Harper rf 4 2 1 2 1 1 .368 Zimmerman 1b 4 0 2 2 0 0 .397 Murphy 2b 3 0 1 0 1 1 .331 Rendon 3b 4 0 0 0 0 0 .276 Wieters c 4 0 1 0 0 1 .287 Taylor cf 4 1 2 0 0 1 .254 Roark p 1 0 0 0 0 1 .167 Blanton p 0 0 0 0 0 0 — a-Difo ph 1 0 0 0 0 0 .196 J.Turner p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Goodwin ph 1 0 0 0 0 0 .250 Romero p 0 0 0 0 0 0 .000 Glover p 0 0 0 0 0 0 — Kelley p 0 0 0 0 0 0 — e-Lind ph 1 1 1 0 0 0 .342 Totals 35 6 10 6 4 7

Philadelphia 000 310 000—4 8 0 Washington 000 040 002—6 10 0

Two outs when winning run scored.

a-grounded out for Blanton in the 5th. b-lined out for J.Turner in the 6th. c-doubled for Garcia in the 7th. d-struck out for Benoit in the 9th. e-singled for Kelley in the 9th.

LOB_Philadelphia 8, Washington 7. 2B_Joseph (7), Kelly (2), Zimmerman (14), Murphy (11), Taylor (4). HR_T.Turner (3), off Pivetta; Harper (11), off Ramos. RBIs_Joseph (15), Saunders (13), Rupp 2 (8), T.Turner 2 (15), Harper 2 (31), Zimmerman 2 (36). SB_Hernandez (6). CS_Werth (2).

Advertisement

Runners left in scoring position_Philadelphia 5 (Altherr, Joseph, Saunders 2, Galvis); Washington 4 (T.Turner, Murphy, Rendon, Taylor). RISP_Philadelphia 4 for 13; Washington 2 for 10.

Runners moved up_Difo. GIDP_Herrera, Franco.

DP_Philadelphia 1 (Rupp, Galvis); Washington 2 (Murphy, T.Turner, Zimmerman), (T.Turner, Murphy, Zimmerman).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta 4 2-3 5 4 4 4 5 92 6.14 Garcia 1 1-3 2 0 0 0 0 24 0.00 Rodriguez 1-3 1 0 0 0 0 10 4.50 Neshek 2-3 0 0 0 0 1 10 0.00 Benoit 1 0 0 0 0 0 9 5.40 Ramos, L, 0-3 2-3 2 2 2 0 1 10 4.70 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Roark 4 2-3 6 4 4 3 5 110 3.88 Blanton 1-3 1 0 0 0 1 12 9.49 J.Turner 1 0 0 0 0 0 11 2.87 Romero 2-3 1 0 0 0 1 21 5.06 Glover 1 1-3 0 0 0 1 1 21 3.60 Kelley, W, 3-0 1 0 0 0 2 2 25 4.91

Inherited runners-scored_Garcia 1-0, Neshek 1-0, Blanton 2-1, Glover 1-0. WP_Kelley.

Umpires_Home, Joe West; First, Hunter Wendelstedt; Second, Andy Fletcher; Third, Alan Porter.

T_3:34. A_31,473 (41,418).