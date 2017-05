Padres 6, Mets 5

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 2 0 0 0 0 0 .259 Szczur cf 1 2 1 0 2 0 .234 Solarte 2b 4 0 2 3 1 0 .241 Myers 1b 5 0 2 2 0 1 .275 Schimpf 3b 5 0 0 0 0 2 .163 Renfroe rf 4 1 1 1 0 0 .225 Cordoba lf 4 0 2 0 0 1 .300 Aybar ss 4 0 0 0 0 1 .206 Torrens c 4 2 2 0 0 0 .133 Maurer p 0 0 0 0 0 0 — Hand p 0 0 0 0 0 0 — Cosart p 0 0 0 0 0 0 .000 Torres p 0 0 0 0 0 0 — a-Asuaje ph 1 0 0 0 0 0 .000 Quackenbush p 0 0 0 0 0 0 — c-C.d’Arnaud ph 1 1 1 0 0 0 .455 Buchter p 0 0 0 0 0 0 — d-Hedges ph-c 1 0 0 0 0 0 .209 Totals 36 6 11 6 3 5

New York AB R H BI BB SO Avg. Conforto lf 3 1 2 1 2 1 .341 Reyes ss 3 1 0 0 2 0 .201 Walker 2b 5 0 2 0 0 0 .259 Duda 1b 2 1 0 0 3 0 .230 1-Reynolds pr 0 0 0 0 0 0 .158 Flores 3b 4 1 2 3 1 0 .307 Granderson rf 4 0 1 1 1 1 .168 R.Rivera c 5 0 0 0 0 3 .287 Lagares cf 5 1 1 0 0 1 .218 Gsellman p 2 0 0 0 0 1 .071 b-T.d’Arnaud ph 1 0 0 0 0 0 .200 Salas p 0 0 0 0 0 0 — Ramirez p 0 0 0 0 0 0 — Edgin p 0 0 0 0 0 0 — Smoker p 0 0 0 0 0 0 .000 e-T.Rivera ph 1 0 0 0 0 0 .258 Reed p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 5 8 5 9 7

San Diego 001 020 210—6 11 1 New York 004 100 000—5 8 0

a-flied out for Torres in the 5th. b-flied out for Gsellman in the 6th. c-singled for Quackenbush in the 7th. d-popped out for Buchter in the 8th. e-flied out for Smoker in the 8th.

1-ran for Duda in the 9th.

E_Renfroe (6). LOB_San Diego 7, New York 12. 2B_Solarte (8), Myers (11), Torrens (1), Flores (5), Lagares (3). HR_Renfroe (9), off Smoker. RBIs_Solarte 3 (24), Myers 2 (29), Renfroe (20), Conforto (32), Flores 3 (14), Granderson (17). SB_C.d’Arnaud (1). CS_Myers (3). S_Cosart.

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Myers, Schimpf); New York 5 (Reyes, Walker, Flores, Lagares 2). RISP_San Diego 3 for 7; New York 4 for 15.

Runners moved up_Margot. LIDP_Reyes.

DP_San Diego 1 (Myers, Aybar).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Cosart 2 2-3 4 4 4 4 1 74 4.50 Torres 1 1-3 2 1 1 0 1 17 4.24 Quackenbush 2 0 0 0 3 1 39 3.75 Buchter, W, 3-2 1 0 0 0 1 1 20 3.44 Maurer, H, 1 1 0 0 0 0 1 12 6.50 Hand, S, 1-2 1 2 0 0 1 2 25 1.73 New York IP H R ER BB SO NP ERA Gsellman 6 6 3 3 1 3 84 6.45 Salas, H, 7 2-3 1 2 2 2 1 27 5.91 Ramirez, BS, 1-1 0 1 0 0 0 0 2 10.32 Edgin 1-3 0 0 0 0 0 3 3.12 Smoker, L, 0-2 1 2 1 1 0 0 19 8.00 Reed 1 1 0 0 0 1 15 3.04

Ramirez pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Torres 1-0, Ramirez 3-2, Edgin 2-0. WP_Salas.

Umpires_Home, Mike Everitt; First, Jordan Baker; Second, Ryan Blakney; Third, Bruce Dreckman.

T_3:28. A_23,933 (41,922).